Михаил Стальнухин за компенсацию вновь приобрел свои книги

Избранный от Ида-Вирумаа депутат Рийгикогу центрист Михаил Стальнухин единственный из депутатов парламента растратил за первое полугодие всю сумму, предусмотренную для компенсации расходов, - 7506 евро.
Из них 5594 евро ушло на приобретение написанных им же 594 детских книг, чтобы дарить их на разных встречах - написал во вторник "Postimees".
Из других избранных от Ида-Вирумаа депутатов львиной долей компенсаций воспользовались соцдем Катри Райк (7223 евро), член EKRE Рихо Брейвель (7115 евро) и центрист Мартин Репинский (6422 евро).
"Postimees" отмечает, что хотя в первом полугодии было введено чрезвычайное положение и обычные непосредственные встречи с избирателями были невозможны, компенсации за поездки и прочие оплаченные налогоплательщиками расходы меньше не стали.