Михаил Стальнухин за компенсацию вновь приобрел свои книги

Из них 5594 евро ушло на приобретение написанных им же 594 детских книг, чтобы дарить их на разных встречах - написал во вторник "Postimees".

Из других избранных от Ида-Вирумаа депутатов львиной долей компенсаций воспользовались соцдем Катри Райк (7223 евро), член EKRE Рихо Брейвель (7115 евро) и центрист Мартин Репинский (6422 евро).