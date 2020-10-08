ОДИН ВОПРОС ⟩ Когда начнется строительство нового завода масел?

В марте правительство увеличило собственный капитал концерна "Eesti Energia" на 125 миллионов евро, которые предназначались для строительства второго завода масел "Enefit 280" в Аувере. Этот завод ориентировочной стоимостью 286 миллионов евро должен быть готов в 2024 году и выйти на полную мощность годом позже.