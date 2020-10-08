ОДИН ВОПРОС ⟩ Когда начнется строительство нового завода масел?

В марте правительство увеличило собственный капитал концерна "Eesti Energia" на 125 миллионов евро, которые предназначались для строительства второго завода масел "Enefit 280" в Аувере. Этот завод ориентировочной стоимостью 286 миллионов евро должен быть готов в 2024 году и выйти на полную мощность годом позже.
Член правления "Eesti Energia" РАЙНЕ ПАЙО:
- Если все пройдет хорошо, то первые видимые глазу работы на строительной площадке начнутся в конце первого квартала следующего года. Строительству предшествует составление основного проекта, на что уйдет примерно полгода.
Подготовительные работы идут полным ходом. На данный момент мы объявили более половины тендеров, необходимых для строительства. По некоторым из них мы получили предложения, сейчас проводится их анализ и оценка.