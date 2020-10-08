ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Открытый тендер не должен превращаться в фарс

Описанный в сегодняшнем номере "Северного побережья" случай, когда фирма по вывозу мусора "Ekovir" уже во второй раз за время действия тендерного договора ходатайствовала перед Кохтла-Ярве о значительном повышении цены на услугу вывоза отходов, вызывает вопрос, неужели это и есть бизнес-план предприятия: выигрывать тендер с ценой в несколько раз ниже, чем у конкурентов, а затем выпрашивать у самоуправления разрешение повысить цену?
К такой практике предприятие прибегало не только в Кохтла-Ярве. В 2017 году разрешение йыхвиских властей резко повысить цену на вывоз мусора вызвало настоящую политическую бурю, и власти под давлением общественности были вынуждены отменить соответствующее решение, хотя мусорный оператор позднее все равно добился своего. Но уже в свете тогдашнего случая вмешавшийся в ситуацию Департамент конкуренции сказал, что такое повышение цены в период действия тендерного договора ставит под сомнение целесообразность подобных тендеров.
Действительно, тендеры проводятся в первую очередь именно для того, чтобы получить товар или услугу по наиболее выгодной цене. В регионе организованного вывоза отходов домохозяйства не могут по отдельности заказывать услугу вывоза отходов у понравившейся им фирмы. Это делает местное самоуправление, и в результате тендера также выясняется, сколько человек будет платить за вывоз своих отходов, к примеру, в течение следующих пяти лет.
Повышение цены в период действия тендерного договора с согласия самоуправления прежде всего вредит интересам местных жителей, но нечестно и по отношению к тем предпринимателям, которые тоже участвовали в тендере, но не победили. Властям города Кохтла-Ярве хватило благоразумия на этот раз отклонить ходатайство о повышении цены. Видимо, помимо всего прочего подумали и о том, что до местных выборов остается всего год.