26-летняя Айникки Сеппар, выпускница Ярвеской гимназии города Кохтла-Ярве и Вильяндиской академии культуры Тартуского университета, более десяти лет руководит танцевальным коллективом "Viis Tähte", ведет другие танцевальные кружки. Сейчас дает уроки в Кохтла-Ярвеской государственной гимназии и организовывает досуг гимназистов. Старается строить отношения с учениками на равных и разбудить в них стремление развиваться в разных направлениях.

- Ты уже второй год работаешь в новой гимназии, прошлым летом говорила, что попытаешься изменить представление об уроках физкультуры. Получилось?

- Наверное, этот вопрос лучше задавать не мне. Но в целом - многое из задуманного воплотилось. Видимо, шла в верном направлении, руководство это заметило, предложив должность повыше - доверили координировать работу по прикладному обучению, также веду занятия по пластике, сценическому движению на модуле театра, музыки и танцев. Осталась внеклассная работа. Но физкультуры уже нет.

CV Родилась 18 апреля 1994 года в Кохтла-Ярве.

В 2013 году закончила Ярвескую гимназию Кохтла-Ярве.

С 2014 по 2018 год училась в Вильяндиской академии культуры Тартуского университета по специальности "хореография".

С 2008 года является руководителем танцевального коллектива "Viis Tähte".

Трудилась в молодежном центре Кохтлаской волости (ныне Тойлаской), Кохтла-Ярвеском центре культуры, вела танцевальные группы в Мяэтагузеском народном доме, Куртнаском молодежном центре.

В 2019 году пришла в новую Кохтла-Ярвескую гимназию учителем физкультуры и организатором внешкольной работы.

В 2020 году продолжила работу в Кохтла-Ярвеской гимназии в качестве координатора по прикладным предметам, также преподает пластику и сценическое движение на модуле "Театр, музыка и танцы".

- Стало сложнее?

- С какой стороны посмотреть: ответственности больше, но я рассматриваю это как возможность для саморазвития. Первый год в гимназии был очень сложным в плане физической нагрузки, ведь танцоров я тоже не оставила, приходилось "прыгать" с утра до позднего вечера. Случалось, мой рабочий день длился 19 часов. Даже на здоровье стало сказываться - пришлось научиться делать выбор и говорить слово "нет", чем я перед собой горжусь. Хлопот не меньше, но все-таки легче.

- В гимназии нет спортзала, как справляетесь?

- Пользуемся городскими спортсооружениями, причем бесплатно. Это очень круто - не в каждом городе власти так помогают.

- В прошлом году ты хотела съездить за опытом организации физкультуры в Вильяндискую гимназию, которая считается лучшей в Эстонии и где также нет своего спортзала, но есть своя система образования. Удалось?

- К сожалению, не хватило времени, пандемия тоже помешала, но в планах поездка остается.

- Как ты оценишь свой первый год в гимназии в качестве учителя?

- Если по десятибалльной шкале, то на одиннадцать. Люди вокруг прекрасные, поддерживают и помогают, понимаешь, что ты не один, а в команде. С другой стороны, все эти перемены очень возбуждают в хорошем смысле слова. Очень интересно - каждый день что-то новое. С молодежью - здорово, особенно когда видишь, как они открываются, и осознаешь, что ты тоже причастен к их успеху. Один мальчик не хотел идти в гимназию, но уже за первый год так раскрылся и показал себя, что его даже взяли на работу в качестве звукорежиссера. Сам развивается, музыкой много занимается - это именно то, что мне хотелось бы дать всем своим ученикам, помогать им найти себя. Активные и заинтересованные есть, но, к сожалению, немного. Лучше, чтобы инициатива шла не от меня или других учителей, а от них самих. Когда же еще, как не в юные годы мечтать и пробовать?

Недавно с гимназистами рассуждали о том, что можно сделать в Ида-Вирумаа на те миллионы, которые дает стране Европа. Не скажу, что дискуссия вызвала большой интерес, но с теми, кто пришел в аудиторию, было здорово - высказывали идеи от строительства аэропорта до певческого поля. Полет фантазии огромный.

- Они готовы остаться и воплощать идеи в родном городе или регионе?

- Увы, чаще всего нет. Себя в этом возрасте вспоминаю - если нет желания что-то менять, ничего не получится. А у них в голове то, что надо уезжать, потому что здесь нет работы. Думаю, если бы люди с опытом и предприятия более активно привлекали подростков, давали им возможность пробовать и получать трудовой опыт, хотя бы на каникулах, было бы по-другому. Деньги им нужны, зарабатывать негде, вот и строят планы уехать.

- Что еще могло бы кардинально изменить ситуацию?

- Когда я училась в Вильянди, видела, что жизнь в этом городе кипит благодаря тому, что много молодежи приезжает учиться. Народ творческий, что только не придумывают. Если бы в Ида-Вирумаа и Кохтла-Ярве в частности появилось какое-то учебное заведение, которого больше нигде нет, например, танцевальная академия, это привлекло бы молодежь со всех краев страны, может, и из-за рубежа, у нас тоже бы "забурлило".

Вторая серьезная проблема - досуг. Где сейчас тусуется вечером молодежь? На баскетбольной площадке около нашей гимназии... Негде больше. Недавно в городе граффити рисовали - если бы что-то такое на местном уровне организовали, уверена, вандализма было бы гораздо меньше. Считаю, что проблемы молодежи надо обсуждать вместе с молодыми, а не в кулуарах власти. Больше вовлекать к развитию города.

Мы стараемся, чтобы в нашей школе было побольше разных мероприятий - устраиваем концерты для горожан, дискотеки, приглашаем интересных людей и прочее.

- В прошлом году из Кохтла-Ярвеской гимназии ушло много учеников. В этом году пришло мало. Твое мнение - почему?

- Ушли в основном из-за языковой проблемы, представляю, как сложно после русской школы учиться на эстонском, особенно с точными науками. Возможно, были не готовы к тому, что надо очень много трудиться. Школьные правила тоже не всем подходят. В этом году прием шел через экзамены - благодаря фильтру пришли именно те, кто сам хочет учиться.

Что скрывать - в городе идут негативные слухи про гимназию, обидно, часто от людей, которые ни разу у нас не были. Мы всегда зовем - приходите посмотреть, пообщайтесь с учениками, но ведь не приходят! Школа предоставляет много возможностей обучения и не только на уроках. Если бы в мое время столько помогали в школе...

Верю, что со временем ситуация изменится. Коронавирус уйдет, у нас есть множество идей для интересных мероприятий, постараемся привлекать к ним не только учеников, но и всех горожан.

- С какой самой сложной проблемой тебе лично пришлось столкнуться?

- Безынициативность и пассивность молодежи. Хочется подтолкнуть всех к какой-то деятельности, но как разбудить в них это желание? Есть, конечно, и с горящими глазами, но больше "закрытых", может, обстоятельства и переход в новую школу сказываются? Трудно иногда, но мы вместе постараемся эту ситуацию изменить.

- Что за этот год изменилось в тебе самой?

- Новый опыт многому научил - стала спокойнее в своих желаниях и эмоциях, много наблюдала за коллегами, учениками и вообще людьми. Главное - научилась отвечать "нет" и очень горжусь этим, потому что невозможно работать круглыми сутками и без выходных.

- Какое самое неожиданное событие?

- Позвали в партию. Честно ответила "нет", потому что политика - не мое. Может быть, просто не готова еще, мне это неинтересно. Уважаю всех хороших людей, независимо от партии, к которой они принадлежат, и если нужна творческая помощь - помогу.

- После школы остается энергия на танцоров? "Viis Tähte", который ты создала 12 лет назад еще будучи гимназисткой, продолжает биографию?

- Конечно. Но кардинальные изменения произошли, не зависящие от меня. В декабре прошлого года мне пришло письмо из Тойлаского волостного управления о том, что меня увольняют из молодежного центра. Без всяких объяснений, в глубине души до сих пор обида, все-таки 12 лет там проработала. На "разборки" не хватило ни сил, ни времени - было много работы, да еще как раз в эти дни травму на выступлении получила, даже писать не могла. Забрала вещи - и всё.

Как объяснить полусотне детей и сотне родителей, что нам негде больше встречаться? Еще слезы не высохли, когда поступил звонок от Светланы Коротковой - сказала, что готова принять весь наш коллектив. Получилось даже лучше - в Вахтраском центре, нам здесь во всем помогают, есть зал, комната отдыха, сцена. Пришли новички - в группе сейчас 62 человека. 17 октября планируем представить в центре культуры отчетный концерт - подведем итог прошлого сезона и проводим четверых выпускников.

Планируем осенью выступить на конкурсе-фестивале "Max Moda".

- Отчетный концерт готовили дистанционно?

- Почти. Во время пандемии заниматься продолжали - давала задания, дети выполняли. Выучили новый, "карантинный" танец, общаясь по ZOOM, смонтировала по кусочкам и выставила в соцсетях - более четырех тысяч просмотров.

- Новичков много пришло?

- Радуюсь, что пришли шесть мальчиков - в разных возрастных группах. Начинающих - 17 человек от двух с небольшим до четырех лет. Сама с ними занимаюсь. Два года маловато, конечно, но уж очень просились. Считаю, что делать шпагат, колесо и растяжку - не главное, важнее увлечь, привить и сохранить желание танцевать. Все остальное придет потом. Поэтому с малышами больше играем, танцуя.

- Отсев тоже есть?

- В своих учениках стараюсь воспитать общение и уважение друг к другу. Не всегда получается - это нормально, все люди разные. Если понимаем, что не подходим друг другу, расстаемся.

- Бальные танцы для взрослых уже не преподаешь?

- С октября планирую возобновить и эти тренировки. Самой тоже хочется танцевать. В этом году нашему клубу "Марика" - 30 лет, мечтаем устроить большой праздник, тоже надо готовиться. К слову, в ноябре в Йыхви впервые пройдет Чемпионат Эстонии по бальным танцам, радуюсь, что и жители региона смогут увидеть суперкрасивый эмоциональный конкурс.

- О чем еще мечтается?

- Если о личном - хочется создать семью. В творчестве - организовать танцевальную академию или студию, в которой работало бы много руководителей по разным направлениям, ребята сами выбирали бы стили, которые им нравятся. Подобный опыт есть в Таллинне, Пярну. У нас пока нет. К сожалению, не вижу реальных возможностей в ближайшее время - нужно отдельное здание, финансирование. Но ведь жизнь идет вперед, а мечты иногда сбываются!