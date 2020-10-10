СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В обоюдной драке пострадали оба

В Йыхви похитили "Жигули"

7 октября было начато уголовное производство в связи с тем, что из двух гаражей на улице Вески в Йыхви похитили легковой автомобиль ВАЗ, триммер, шины и зарядное устройство. Размер ущерба - около 2500 евро.

Мальчишка украл умные часы

7 октября полиция возбудила уголовное производство по факту того, что в магазине на улице Фама в Нарве 15-летний подросток пронес мимо касс, не заплатив, умные часы. Охранник задержал юношу и передал полиции.

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