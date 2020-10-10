Сб, 10.10.2020
Ключевое значение имеет осведомленность. Люди должны знать, что это за вирус, какая опасность им грозит и как защитить себя от нее. ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ
ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ

СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В обоюдной драке пострадали оба
7 октября 2020 г.

Машина полиции. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

7 октября в полицию сообщили, что в квартире на улице Калеви в Кохтла-Ярве возник конфликт между 36-летним мужчиной и его спутницей жизни, в результате чего оба пострадали. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

В Йыхви похитили "Жигули"

7 октября было начато уголовное производство в связи с тем, что из двух гаражей на улице Вески в Йыхви похитили легковой автомобиль ВАЗ, триммер, шины и зарядное устройство. Размер ущерба - около 2500 евро.

Мальчишка украл умные часы

7 октября полиция возбудила уголовное производство по факту того, что в магазине на улице Фама в Нарве 15-летний подросток пронес мимо касс, не заплатив, умные часы. Охранник задержал юношу и передал полиции. 

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee. 

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