СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В обоюдной драке пострадали оба
7 октября в полицию сообщили, что в квартире на улице Калеви в Кохтла-Ярве возник конфликт между 36-летним мужчиной и его спутницей жизни, в результате чего оба пострадали. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
В Йыхви похитили "Жигули"
7 октября было начато уголовное производство в связи с тем, что из двух гаражей на улице Вески в Йыхви похитили легковой автомобиль ВАЗ, триммер, шины и зарядное устройство. Размер ущерба - около 2500 евро.
Мальчишка украл умные часы
7 октября полиция возбудила уголовное производство по факту того, что в магазине на улице Фама в Нарве 15-летний подросток пронес мимо касс, не заплатив, умные часы. Охранник задержал юношу и передал полиции.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.