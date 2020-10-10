Сб, 10.10.2020
Ключевое значение имеет осведомленность. Люди должны знать, что это за вирус, какая опасность им грозит и как защитить себя от нее. ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ
ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ

ОПРОС ⟩ Какие новые знания вы хотели бы получить?

Парта. Иллюстративное фото.

ФОТО: PEETER LANGOVITS/PM/EMF

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Ольга КОСТИВ:

- У меня есть хорошее образование по специальности "обслуживание" - довольно широкий спектр, но, к сожалению, пока недостаточное владение эстонским языком - не хватает категории, чтобы сразу устроиться на хорошую работу. Поэтому моя цель - пополнить знания государственного языка.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Юрий ЖИГАДЛО:

- Моя профессия - учитель английского языка, но сейчас работаю в сфере информатики, так как учительская зарплата, особенно в маленьком городе, непривлекательна. Поэтому, чтобы расти в профессиональном плане, сейчас ищу способы повысить свои знания в плане управления бизнесом и менеджмента.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Елена ВАХЕР:

- У меня масса разнообразных интересов и желаний поучиться. Например, рукоделию - вязать и вышивать; повысить свои знания в области садоводства и еще многое другое. Но для исполнения этих желаний пока не остается времени. Может, когда на пенсию выйду, его будет больше?

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Валентин ИВАНОВ:

- Никаких. Потому что я и так много чего умею: 45 лет трудового стажа, почти каждый год чему-то учился. Хотя согласен - знания лишними не бывают. Но мне пока хватает моих умений и всегда находится чем заняться.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Тамара ОРЕХОВА: 

- Мне уже довольно много лет, чтобы думать об учебе. Чем заняться - всегда найдется, но если говорить о сокровенной мечте - в душе живет желание научиться рисовать. Может, когда-то еще и попробую. 

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