ОПРОС ⟩ Какие новые знания вы хотели бы получить?

Ольга КОСТИВ:
- У меня есть хорошее образование по специальности "обслуживание" - довольно широкий спектр, но, к сожалению, пока недостаточное владение эстонским языком - не хватает категории, чтобы сразу устроиться на хорошую работу. Поэтому моя цель - пополнить знания государственного языка.
Юрий ЖИГАДЛО:
- Моя профессия - учитель английского языка, но сейчас работаю в сфере информатики, так как учительская зарплата, особенно в маленьком городе, непривлекательна. Поэтому, чтобы расти в профессиональном плане, сейчас ищу способы повысить свои знания в плане управления бизнесом и менеджмента.
Елена ВАХЕР:
- У меня масса разнообразных интересов и желаний поучиться. Например, рукоделию - вязать и вышивать; повысить свои знания в области садоводства и еще многое другое. Но для исполнения этих желаний пока не остается времени. Может, когда на пенсию выйду, его будет больше?
Валентин ИВАНОВ:
- Никаких. Потому что я и так много чего умею: 45 лет трудового стажа, почти каждый год чему-то учился. Хотя согласен - знания лишними не бывают. Но мне пока хватает моих умений и всегда находится чем заняться.
Тамара ОРЕХОВА:
- Мне уже довольно много лет, чтобы думать об учебе. Чем заняться - всегда найдется, но если говорить о сокровенной мечте - в душе живет желание научиться рисовать. Может, когда-то еще и попробую.