ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Райне Пайо

На расположенные в Ида-Вирумаа электростанции и заводы масел одновременно с разных сторон навалились подорожавшие квоты на загрязнение и климатическая политика Европейского союза в целом, снижение цен на топливо, наиболее благоприятный уровень воды за последние полвека для конкурирующих на том же рынке гидроэлектростанций и общее уменьшение потребления энергии, обусловленное пандемией коронавируса.

Чтобы выжить и провести умелое отступление, Пайо пришлось существенно проредить ряды своей "армии". В числе прочего это означало исчезновение около тысячи рабочих мест, а также погружение в летаргический сон одного крыла шахты "Estonia" и части блоков электростанций.