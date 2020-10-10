ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Райне Пайо

Ответственному за крупную энергетику члену правления "Eesti Energia", уроженцу Вирумаа Райне Пайо в последние несколько лет приходилось вести масштабные отступательные бои.
На расположенные в Ида-Вирумаа электростанции и заводы масел одновременно с разных сторон навалились подорожавшие квоты на загрязнение и климатическая политика Европейского союза в целом, снижение цен на топливо, наиболее благоприятный уровень воды за последние полвека для конкурирующих на том же рынке гидроэлектростанций и общее уменьшение потребления энергии, обусловленное пандемией коронавируса.
Чтобы выжить и провести умелое отступление, Пайо пришлось существенно проредить ряды своей "армии". В числе прочего это означало исчезновение около тысячи рабочих мест, а также погружение в летаргический сон одного крыла шахты "Estonia" и части блоков электростанций.
Следующей попыткой сократить многомиллионные расходы станет объединение шахт, электростанций и заводов масел в одно гигантское предприятие с числом работников 1500 человек. Компания с новым мощным названием "Enefit Power" дошла до черты, где пространства для отступления остается не так много. Планировать контрнаступление Пайо сможет, пожалуй, лишь тогда, когда будет готова вторая новая современная "пушка", то есть завод масел "Enefit 280", строительство которого вскоре начнется.