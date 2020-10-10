Сб, 10.10.2020
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ЮРИ РАТАС, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР

Укусившая полицейского женщина получила условный срок

Вируский уездный суд.

ФОТО: Põhjarannik

Вируский уездный суд приговорил к лишению свободы на срок шесть месяцев условно женщину, которая в сентябре этого года укусила блюстителя порядка за палец.

18 сентября в первом часу ночи Ирину (50) доставили в Нарвский арестантский дом на вытрезвление. Находившаяся в состоянии алкогольного опьянения женщина вела себя агрессивно и во время помещения в арестантскую камеру укусила за большой палец правой руки находившегося при исполнении кадета Академии внутренней обороны, что "причинило ему физическую боль и вызвало покраснение в районе большого пальца правой руки", говорится в решении суда.

Укусившей должностное лицо женщине назначили наказание в виде лишения свободы на срок полгода условно с испытательным сроком полтора года. Кроме того, осужденная должна уплатить государству 576 евро в покрытие расходов на производство.

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