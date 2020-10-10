Укусившая полицейского женщина получила условный срок

Вируский уездный суд приговорил к лишению свободы на срок шесть месяцев условно женщину, которая в сентябре этого года укусила блюстителя порядка за палец.
18 сентября в первом часу ночи Ирину (50) доставили в Нарвский арестантский дом на вытрезвление. Находившаяся в состоянии алкогольного опьянения женщина вела себя агрессивно и во время помещения в арестантскую камеру укусила за большой палец правой руки находившегося при исполнении кадета Академии внутренней обороны, что "причинило ему физическую боль и вызвало покраснение в районе большого пальца правой руки", говорится в решении суда.
Укусившей должностное лицо женщине назначили наказание в виде лишения свободы на срок полгода условно с испытательным сроком полтора года. Кроме того, осужденная должна уплатить государству 576 евро в покрытие расходов на производство.