В Колтсина в дорожном происшествии погибли двое медвежат

- Эти двухгодовалые медвежата жили с мамой и постоянно передвигались по территории Колтсина и шахты "Эстония". Многие люди видели и фотографировали их, - рассказывает Марко Винни, председатель правления общества охотников Ида-Вирумаа.

В среду в вечерних сумерках медвежата на 19-м километре шоссе Йыхви - Тарту попали под машину.

- Медведица на сей раз спаслась, - Винни надеется, что она не вернется на шоссе искать своих детенышей.

По словам Винни, каждый год на шоссе расстаются с жизнью один-два медведя. В прошлом году погиб огромный медведь почти на том же самом месте, где сейчас медвежата, а годом ранее - большой медведь на дорожном перекрестке Тойла. "Чтобы два медведя разом так погибли - я о таком не слышал, это большая редкость. Да и кабаны, косули и лоси тоже по двое под колеса не попадали".

В этом году на дорогах больше всех гибли косули. По оценке Винни, их число может составлять где-то 50-60. Под машину попал лось, а вот о гибели кабанов не было слышно.

- Есть определенные места, где дикие животные выбегают на дорогу. Это четыре места на шоссе Таллинн - Нарва и пара мест на шоссе Тарту - Йыхви. Сейчас в рамках пилотного проекта в некоторых уездах предпринимаются попытки установить в этих местах световые рефлекторы, способные отпугивать животных (автомобильный свет отражается в этих рефлекторах, которые световой поток направляют в лес). Наш уезд в этом пилотном проекте не участвует, но результаты хорошие, со временем эти рефлекторы появятся и у нас в уезде.