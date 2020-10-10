ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Вирус и теории заговора

Но теперь у нас нет ни чрезвычайного положения, ни ограничений, что делает ситуацию еще более опасной. Мы так до конца и не смогли понять, почему именно в нашем уезде сложилась такая ситуация в отличие от весеннего распространения вируса на Сааремаа, где начало эпидемии было положено волейбольной игрой и развлекательным мероприятием.

Учитывая ситуацию, мы теперь должны быть особенно осторожными. Однако картинка в общественных местах говорит, конечно, о другом. Магазины и кафе полны народу, о сохранении дистанции, как мы видели весной, никто ни на улице, ни в залах обслуживания не заботится. Маски на лицах людей - скорее исключение, чем правило.

В медицинских кругах озабочены ситуацией в Ида-Вирумаа. И эта тревога вызвана слабой осведомленностью людей. Весной мы радовались тому, что люди у нас послушные и соблюдают правила безопасности. А теперь вызывает озабоченность то, что забывают о правилах в ситуации, когда за этим не следит полиция и не требует государство.

Отчасти понятно, что все устали от весенних жестких ограничений, но носить маски, дезинфицировать руки и держать дистанцию по силам каждому.

Ситуацию осложняют еще и всевозможные теории заговора, распространение фальшивой информации. Ясно, что часть людей видят вокруг себя разного рода тайные проделки и манипуляции правительства и мира науки. Но большинство людей должны сохранять все же здравый смысл и не распространять небылицы, что, мол, опасность вируса слишком преувеличена, россказни о неэффективности тестов, о равнодушии семейных врачей и т.д.