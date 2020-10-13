Яанус Виллико: Когда осмелимся быть честными?

2. Если автоматизация производственных процессов в Эстонии наконец достигнет мирового уровня, то чем будут заниматься люди?

3. Если сократятся объемы сланцевой промышленности, то численность населения в уезде уменьшится или останется прежней?

4. Что будет с нашими городами - Кохтла-Ярве, Йыхви, Силламяэ, Кивиыли, Нарвой, когда сократится сланцевая промышленность?

5. Если мы хотим численность населения сохранить на нынешнем уровне или увеличить, то какими средствами?

6. Должна ли наша численность сначала сократиться, а мы пройти переобучение, чтобы начать новый рост?

7. Как выглядит наша стратегия сокращения? Снос опустевших зданий - это в действительности борьба с последствиями и никак не поможет оживить экономику и создать новые рабочие места.

Уезду нужны несколько масштабных и привлекательных идей.

Сейчас мы должны задуматься над видами деятельности, которые помогли бы решить вопрос создания для людей, освободившихся в сланцевом секторе, новых рабочих мест и предоставляли бы возможности даже спустя десятки лет.

Одно ясно - мы все должны сесть за школьную парту. Это и уволенный по сокращению инженер, и администратор колледжа. Основательно нужно обдумать как переобучение, так и создание совершенно новых научных и учебных учреждений высшего уровня. Это полная чушь, что 55-летний инженер, работавший на шахте или на электростанции, не способен воспринимать что-то новое! Просто сразу же не стоит с этого инженера требовать знания эстонского языка на высшем уровне, а говорить с ним об интересующих его вариантах выбора, тогда и языковые навыки появятся.

С очень мощной и поныне актуальной идеей вышел в 2018 году Индрек Нейвельт - создать международный ИТ-университет в Нарве. Я думаю, что всем стоило бы отыскать эту статью Нейвельта и прочитать, там предложено несколько подходов к разрешению нынешней ситуации в уезде. Да, может, и в легком стиле написана им эта статья, но в глубине души мы все понимаем, что это та вдохновляющая идея, от реализации которой польза будет как для Ида-Вирумаа, так и для всей Эстонии. И напомним, начало этому в уезде уже положено деятельностью колледжей двух университетов. Создание ИТ-университета не означает исчезновения обоих колледжей, а совсем наоборот.

Если нынешнее видение развития уезда говорит, что в 2030 году Ида-Вирумаа станет частью развитого экономического региона на берегу Финского залива, то я бы сказал, что это очень приземленная амбиция. Такой частью мы являемся уже сейчас. Начиная с 2030 года мы могли бы составить сильную конкуренцию всему балтийскому региону и состязаться с инвестициями и умными людьми из других регионов.

Это мы можем осуществить лишь тогда, когда смело и конкретно впишем в стратегию развития строки о создании международного ИТ-университета, о том, что будем вносить инвестиции в обеспечение стабильного производства электроэнергии; что умно и продуманно будем сокращать и инвестировать свои ресурсы; что переживем эти тяжелые и горькие времена, когда нам придется сужать наше городское пространство и разъяснять людям, что было бы лучше, если бы они взвесили переезд в другое место в Ида-Вирумаа.