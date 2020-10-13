Яанус Виллико: Когда осмелимся быть честными?

Ида-Вирумаа кипит и пенится! Наряду с вирусом, вторгшимся в нашу повседневную жизнь, проходят процессы справедливого перехода и сокращение сланцевой промышленности. Вновь обнажились старые раны. Население сокращается, в опасности рабочие места, благополучие людей, и в воздухе много неопределенного. Вопросов много, но их можно суммировать в один: что мы в нынешней ситуации будем делать дальше?
Нам предоставлен короткий промежуток времени, чтобы оправиться от первого испуга и немного обсудить между собой. Созданы различные комиссии и вместе сведены представители разных сфер деятельности. Одно из дел - "освежение" стратегии развития Ида-Вирумаа на 2019-2030 годы, это вместе с программой деятельности Ида-Вирумаа на 2015-2030 годы должно стать базовым документом для программы справедливого перехода.
В интересах развития уезда начато столько дел, что трудно их разом охватить. Над судьбой Ида-Вирумаа размышляют даже в Англии, в университете Оксфорда, не говоря уж о вузах Эстонии, включая местные.
Очень интересную картину дает о нас сбор мнений на веб-странице Министерства финансов. Да, это первоначальные данные, но результат таков, что люди Ида-Вирумаа очень довольны разнообразной и чистой природой, но больше всего их беспокоит отсутствие хороших и хорошо оплачиваемых рабочих мест.
У нас интересные достопримечательности и объекты для привлечения людей, но развитие региона не особенно поддерживают местные самоуправления. Большим плюсом уезда является культурное разнообразие людей, но молодежи здесь делать особо нечего, выбор скудный.
Народ у нас образованный и работящий, а вот качественных публичных услуг не хватает. Удобное и быстрое транспортное сообщение - тоже так-сяк. Будто бы есть, а в действительности нет. К тому же могли бы общиной держаться дружнее.
Когда смотришь обзор мнений, то, честно говоря, я не вижу причин для недовольства. У нас есть чем гордиться. Наша природа не разрушена полностью сланцевой промышленностью, мы научились ее ценить и беречь. За десятилетия получили развитие объекты для привлечения людей, широко сказано о наших достопримечательностях. Мы далеко не глупы и беспомощны.
У нас в Йыхви есть тюрьма, отдельный пехотный батальон, великолепный концертный дом. Наши малые пристани мощно развиваются, и даже в Нарве создано более двух километров велосипедно-пешеходных дорожек. Уже давно уезд не выглядит однообразным, мы положительно многолики.
Сейчас мы должны задуматься над видами деятельности, которые помогли бы решить вопрос создания для людей, освободившихся в сланцевом секторе, новых рабочих мест и предоставляли бы возможности даже спустя десятки лет.
Видение развития Ида-Вирумаа 2030+ говорит, к 2030 году Ида-Вирумаа будет регионом с хорошо развитой экономикой, с быстрым транспортным сообщением и здоровой средой обитания, будет частью развитого экономического региона на берегах Финского залива.
Все это прекрасно и, конечно же, достижимо, только вот вопрос, как этого достичь, остается без ответа. Нынешнее видение развития уезда полно лозунгов. Может быть, видение и должно быть таким, но как это нам в дальнейшем поможет?
Если наша цель - обеспечение благополучия населения и остановка сокращения его численности, то мы должны сначала задать самим себе честные и простые вопросы.
1. Если сократятся объемы сланцевой промышленности, то какие альтернативные рабочие места мы готовы предложить этим людям?
2. Если автоматизация производственных процессов в Эстонии наконец достигнет мирового уровня, то чем будут заниматься люди?
3. Если сократятся объемы сланцевой промышленности, то численность населения в уезде уменьшится или останется прежней?
4. Что будет с нашими городами - Кохтла-Ярве, Йыхви, Силламяэ, Кивиыли, Нарвой, когда сократится сланцевая промышленность?
5. Если мы хотим численность населения сохранить на нынешнем уровне или увеличить, то какими средствами?
6. Должна ли наша численность сначала сократиться, а мы пройти переобучение, чтобы начать новый рост?
7. Как выглядит наша стратегия сокращения? Снос опустевших зданий - это в действительности борьба с последствиями и никак не поможет оживить экономику и создать новые рабочие места.
Уезду нужны несколько масштабных и привлекательных идей.
Сейчас мы должны задуматься над видами деятельности, которые помогли бы решить вопрос создания для людей, освободившихся в сланцевом секторе, новых рабочих мест и предоставляли бы возможности даже спустя десятки лет.
Одно ясно - мы все должны сесть за школьную парту. Это и уволенный по сокращению инженер, и администратор колледжа. Основательно нужно обдумать как переобучение, так и создание совершенно новых научных и учебных учреждений высшего уровня. Это полная чушь, что 55-летний инженер, работавший на шахте или на электростанции, не способен воспринимать что-то новое! Просто сразу же не стоит с этого инженера требовать знания эстонского языка на высшем уровне, а говорить с ним об интересующих его вариантах выбора, тогда и языковые навыки появятся.
С очень мощной и поныне актуальной идеей вышел в 2018 году Индрек Нейвельт - создать международный ИТ-университет в Нарве. Я думаю, что всем стоило бы отыскать эту статью Нейвельта и прочитать, там предложено несколько подходов к разрешению нынешней ситуации в уезде. Да, может, и в легком стиле написана им эта статья, но в глубине души мы все понимаем, что это та вдохновляющая идея, от реализации которой польза будет как для Ида-Вирумаа, так и для всей Эстонии. И напомним, начало этому в уезде уже положено деятельностью колледжей двух университетов. Создание ИТ-университета не означает исчезновения обоих колледжей, а совсем наоборот.
Если нынешнее видение развития уезда говорит, что в 2030 году Ида-Вирумаа станет частью развитого экономического региона на берегу Финского залива, то я бы сказал, что это очень приземленная амбиция. Такой частью мы являемся уже сейчас. Начиная с 2030 года мы могли бы составить сильную конкуренцию всему балтийскому региону и состязаться с инвестициями и умными людьми из других регионов.
Это мы можем осуществить лишь тогда, когда смело и конкретно впишем в стратегию развития строки о создании международного ИТ-университета, о том, что будем вносить инвестиции в обеспечение стабильного производства электроэнергии; что умно и продуманно будем сокращать и инвестировать свои ресурсы; что переживем эти тяжелые и горькие времена, когда нам придется сужать наше городское пространство и разъяснять людям, что было бы лучше, если бы они взвесили переезд в другое место в Ида-Вирумаа.
На этом фоне необходимо проводить последовательную работу во имя создания многогранной экономической модели уезда. И в нынешней действующей программе развития уезда эта цель приведена. Но и здесь нужно больше конкретности и целенаправленности. Если мы сами четко не изложим свою точку зрения, то цели так и останутся только целями.