СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Водитель пострадал в ДТП в Силламяэ

В Йыхви велосипедист столкнулся с рейсовым автобусом

11 октября в 11.50 в городе Йыхви у дома №29 по Нарвскому шоссе 57-летний мужчина на велосипеде выехал на главную дорогу, по которой двигался автобус "Irisbus", которым управлял 46-летний мужчина. Место происшествия велосипедист покинул, но позднее скорая помощь доставила его из дома в отделение неотложной помощи Ида-Вируской центральной больницы.

Пострадавшего в аварии ребенка доставили в больницу

11 ноября в 17.05 70-летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля "Citroen", на 5-м километре шоссе Кохтла-Ярве - Мяэтагузе (Тойлаская волость) не уступил проезд ехавшему по главной дороге автомобилю "BMW 525D", за рулем которого была 41-летняя женщина, в результате произошло столкновение. Скорая помощь доставила 7-летнюю девочку, которая была пассажиром "BMW", в отделение неотложной помощи Ида-Вируской центральной больницы для осмотра.

В Тойла напали на полицейского

10 октября в Тойлаской волости 23-летний мужчина ударил сотрудника полиции, который получил повреждение. Полиция задержала хулигана в качестве подозреваемого в нападении. Сотрудник полиции продолжил службу.

В Нарва-Йыэсуу избили женщину

11 октября в полицию поступило сообщение о том, что в Нарва-Йыэсуу была избита 38-летняя женщина, в результате чего ей были причинены телесные повреждения. Точные обстоятельства случившегося выясняются.

Молодой человек угрожал

9 октября в полицию сообщили, что 19-летний мужчина угрожал женщине в доме в Пюсси Люганузеской волости. Точные обстоятельства случившегося выясняются.

За угрозы женщину доставили в полицию

11 октября стало известно, что в одной из квартир в Кивиыли 50-летняя женщина угрожала другой женщине. Полиция задержала предполагаемую подозреваемую в угрозе.

Магазинный вор попался

10 октября полиция возбудила уголовное дело по факту, что 56-летний мужчина в магазине на улице Калеви в Кохтла-Ярве прошел мимо касс, не оплатив товар. Сотрудник службы безопасности магазина задержал мужчину и передал его полиции.

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