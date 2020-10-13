ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Распределение половины миллиарда должно быть прозрачным

То, каким сформируется будущее Ида-Вирумаа, в значительной степени зависит от того, насколько хорошо и эффективно удастся использовать сотни миллионов евро, которые региону, видимо, будут выделены из т.н. фонда справедливого перехода, в который должно внести свой вклад и эстонское государство.
По словам политиков, речь идет о почти половине миллиарда евро, и к концу текущего года, т.е. через два с половиной месяца, Эстония должна представить свои предложения, как для улучшения жизнеспособности Ида-Вирумаа планирует их использовать. Прекрасно, что спустя некоторое время Министерство финансов провело опрос населения и более 1500 человек, заинтересованных в будущем Ида-Вирумаа, дали ответ. В связи с темой справедливого перехода прошло множество собраний и обсуждений как с глазу на глаз, так и на веб-страницах.
Это вроде как привлечение общественности, но в итоге важно, как будут приниматься эти решения, на основании которых выяснится, на какое дело будут просить деньги, а что будет отложено в сторону. Как и по каким критериям будут выстраиваться приоритеты? Сейчас это туманно.
Чем менее прозрачным становится процесс в заключительной фазе принятия решения, тем проще продавить это в свою пользу заинтересованным группам, будь то предприятия, намеревающиеся с помощью финансов справедливого перехода получить приличную прибыль, будь то политики, которые сейчас пребывают в возбуждении и вздымают гордо грудь перед избирателями за то, что, мол, благодаря им эти миллионы дошли до Ида-Вирумаа.