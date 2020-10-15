ПОЖАРЫ ⟩ Горел двухэтажный жилой дом
12 октября в 11.08 спасателей вызвали в садовое товарищество "Energeetik" в деревне Тырвайыэ (Нарва-Йыэсуу), где открытым пламенем горел двухэтажный дом. Работы по тушению завершились к 14.08.
В 17.49 в центр тревоги сообщили, что крыша дома снова загорелась. Возгорание ликвидировали к 18.31. При пожаре никто не пострадал, его причина устанавливается. Дымового датчика в доме не было.
Пожар в бывшем магазине
12 октября в 23.30 сообщили, что на улице Калеви в городе Пюсси Люганузеской волости открытым пламенем горит деревянное здание. На месте происшествия выяснилось, что речь идет о заброшенном бывшем магазине. Возгорание потушили к 01.50. Причина пожара устанавливается.