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ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА

ПОЖАРЫ ⟩ Горел двухэтажный жилой дом
12 октября 2020 г.

Спасатели. Фото иллюстративное.

ФОТО: Пеэтер Раудсик

12 октября в 11.08 спасателей вызвали в садовое товарищество "Energeetik" в деревне Тырвайыэ (Нарва-Йыэсуу), где открытым пламенем горел двухэтажный дом. Работы по тушению завершились к 14.08. 

В 17.49 в центр тревоги сообщили, что крыша дома снова загорелась. Возгорание ликвидировали к 18.31. При пожаре никто не пострадал, его причина устанавливается. Дымового датчика в доме не было. 

Пожар в бывшем магазине

12 октября в 23.30 сообщили, что на улице Калеви в городе Пюсси Люганузеской волости открытым пламенем горит деревянное здание. На месте происшествия выяснилось, что речь идет о заброшенном бывшем магазине. Возгорание потушили к 01.50. Причина пожара устанавливается.

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