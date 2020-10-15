СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ На улице избили мужчину
12 октября в полицию сообщили о том, что у дома на улице Креэнхольми в Нарве был избит 30-летний мужчина, который в результате получил травмы.
Женщина угрожала женщине
12 октября в полицию сообщили, что в Кивиыли 49-летняя женщина угрожала расправой другой женщине. Нарушительницу порядка полиция задержала в качестве подозреваемой.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.