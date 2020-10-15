Чт, 15.10.2020
Ключевое значение имеет осведомленность. Люди должны знать, что это за вирус, какая опасность им грозит и как защитить себя от нее. ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ
ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ

СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ На улице избили мужчину
12 октября 2020 г.

Полиция.

ФОТО: Marko Saarm

12 октября в полицию сообщили о том, что у дома на улице Креэнхольми в Нарве был избит 30-летний мужчина, который в результате получил травмы.

Женщина угрожала женщине 

12 октября в полицию сообщили, что в Кивиыли 49-летняя женщина угрожала расправой другой женщине. Нарушительницу порядка полиция задержала в качестве подозреваемой. 

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee. 

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