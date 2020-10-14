МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 15.10-22.10

Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 15 по 22 октября.
КУЛЬТУРА
Четверг, 15 октября
* В малом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца (ул. Тууслари, 22) в 11.00 - телемост, посвященный 15-летию виртуального филиала. Вход по билетам в музей (полный билет - 2 евро, билет со скидкой - 1 евро).
Пятница, 16 октября
* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - концерт Эстонского национального мужского хора. В программе "Семнадцатая руна "Калевалы" Вельо Тормиса для мужского хора, солистов и оркестра народных инструментов, "Kuu triptühhon" Тыну Кырвитса (премьера). Дирижер Микк Юлеоя. Билет - 13-17 евро.
* В комнате сказок Кийклаского народного дома в 19.00 в рамках года эстонского фольклора-2020 - истории и сказки вместе с Руть Линнард.
Суббота, 17 октября
* В помещениях по ул. Креэнхольми, 25 в Нарве в 14.00 в рамках мероприятий "Нарва - осенняя столица Эстонии" - юбилейный концерт "Русское общество "Русич" - 20 лет".
* В малом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца (ул. Тууслари, 22) в 15.00 - концерт солистов и ансамблей женского хора "Лада". Вход по билетам в музей (полный билет - 2 евро, билет со скидкой - 1 евро).
* В Кивиылиском народном доме в 16.00 - спектакль нарвского театра "Giraffe Royal" / "Королевский жираф".
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 17.00 - "Тишина. Музыка. Танец", концерт танцевального коллектива "Пять звезд". В гостях - Кохтла-Ярвеская гимназия с танцевальной постановкой "F-generatsioon". Билет - 3 евро.
Воскресенье, 18 октября
* В помещениях по ул. Вабадузе, 20 в Нарве в 12.00 - "Ленивая Лийзу", спектакль театра "Ильмарине". Для детей с 4-х лет. Билет - 3,50 евро.
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 13.00 - "Танцевальный листопад", концерт танцевального коллектива "Арабеск", Кохтла-Ярвеского Дома творчества школьников. Билет - 3 евро.
* В концертном зале "Женева" в Нарве в 17.00 в рамках мероприятий "Нарва - концертное представление "Соловей". Информация: www.narva.ee. Билет - 5 евро.
* В Доме культуры "Ругодив" в Нарве в 19.00 в рамках мероприятий "Нарва - "Я помню чудное мгновенье", концерт трио "Senjo". Билет - 3 евро.
Понедельник, 19 октября
* В Ийзакуском народном доме в 19.00 - театрализованное представление "Гараж". Комедию Мики Мюллюахо играют Тыну Оя и Андрус Ээлмяэ. Билеты в продаже в Ийзакуском народном доме и в "Piletilevi" - 15-17 евро.
Вторник, 20 октября
* В Ийзакуской библиотеке в 17.00 - клуб интересных встреч: в гостях поэтесса Аннели Ламп.
* В Куртнаском общественном доме-библиотеке в 15.00 - чествование "Raamatute kirju maailm". Выступает Миртель Пыдра.
СПОРТ
Четверг, 15 октября
* В Мяэтагузеском народном доме в 18.00 - открытие 18-го сезона Мяэтагузеского турнира по викторине.
Суббота, 17 октября
* В Йыхвиском общественном доме в 10.00 - командный чемпионат Ида-Вирумаа по русским шашкам.
* В Йыхвиском спортхолле в 10.00 - открытый чемпионат Ида-Вирумаа по короне; одиночная игра.
* На оздоровительной тропе в Нарва-Йыэсуу в 11.00 - завершение серии Ида-Вирумааских веловечеров.
* В Иллука в 12.00 - марафон "Jõhvika". Информация: www.rskjohvikas.ee.
* На стадионе Кохтла-Ярвеского спортцентра в 13.00 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига: ФК "Järve" (Кохтла-Ярве) - ФК "Elva".
* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле в 16.00 - чемпионат Эстонии по хоккею: ХК "Everest" (Кохтла-Ярве) - "Narva PSK".
* На Ярвеской площадке с искусственным газоном в Кохтла-Ярве в 16.00 - чемпионат Эстонии по футболу, третья лига: ФК "Järve III" (Кохтла-Ярве) - ФК "Järva-Jaani".
Воскресенье, 18 октября
* В Доме спорта Майдлаской основной школы в 13.00 - чемпионат Ида-Вирумаа по баскетболу: "Tööriistamarket/Lüganuse" - "Enteh".
* На Кренгольмском стадионе в Нарве в 15.00 - чемпионат Эстонии по футболу, лига мастеров: "Narva Trans" - ФК "Flora" (Таллинн).
* На стадионе "Калев" в Силламяэ в 16.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: "Kalev" (Силламяэ) - ФК "Järve U21" (Кохтла-Ярве).
* В спортзале СШ "Энергия" в Нарве в 17.00 - чемпионат Ида-Вирумаа по баскетболу: БК "Narva" - "Energia" (Нарва).
* В Йыхвиском спортхолле в 18.00 - чемпионат Ида-Вирумаа по баскетболу: "Jõhvi kossutiim" - "Sillamäe gümnaasium".
РАЗНОЕ
Суббота, 17 октября
* В Куремяэской библиотеке в 13.00 - "Золотое руно", осенняя тема для детей.
Вторник, 20 октября
* В малом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца (ул. Тууслари, 22) с 12.00 до 14.00 - программа в дни школьных каникул: обычаи Мардипяэв и Кадрипяэв, мастерская по изготовлению масок. Рабочие материалы есть на месте. Вход по билетам в музей (полный билет - 2 евро, билет со скидкой - 1 евро).
Среда, 21 октября
* В малом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца (ул. Тууслари, 22) в 12.30 - программа в дни школьных каникул: художник Казимир Малевич и "Приключения черного квадрата", мастерская, где каждый может сделать свой черный квадрат. Рабочие материалы есть на месте. Вход по билетам в музей (полный билет - 2 евро, билет со скидкой - 1 евро).
* В Кохтла-Ныммеском народном доме в 15.00 - инфодень Кохтлаского исторического кружка: "Lasteaed Liblikas" - Иа-Мари Кукк.
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 16.00 - мастерская: украшение предметов в технике mixed media. Информация по тел. 337 0536, Герри Оргма.
* В Мяэтагузеском народном доме в 12.00 - осенний праздник для пожилых Алутагузеской волости. Выступают Рейн и Сирье Кург, Пилле Пюрг.
Четверг, 22 октября
* В малом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца (ул. Тууслари, 22) с 12.00 до 14.00 - мастерская в дни школьных каникул: изготовление украшений из переработанного пластика. Рабочие материалы есть на месте. Вход по билетам в музей (полный билет - 2 евро, билет со скидкой - 1 евро).
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