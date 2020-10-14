МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 15.10-22.10

КУЛЬТУРА

Четверг, 15 октября

* В малом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца (ул. Тууслари, 22) в 11.00 - телемост, посвященный 15-летию виртуального филиала. Вход по билетам в музей (полный билет - 2 евро, билет со скидкой - 1 евро).

Пятница, 16 октября

* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - концерт Эстонского национального мужского хора. В программе "Семнадцатая руна "Калевалы" Вельо Тормиса для мужского хора, солистов и оркестра народных инструментов, "Kuu triptühhon" Тыну Кырвитса (премьера). Дирижер Микк Юлеоя. Билет - 13-17 евро.

* В комнате сказок Кийклаского народного дома в 19.00 в рамках года эстонского фольклора-2020 - истории и сказки вместе с Руть Линнард.

Суббота, 17 октября

* В помещениях по ул. Креэнхольми, 25 в Нарве в 14.00 в рамках мероприятий "Нарва - осенняя столица Эстонии" - юбилейный концерт "Русское общество "Русич" - 20 лет".

* В малом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца (ул. Тууслари, 22) в 15.00 - концерт солистов и ансамблей женского хора "Лада". Вход по билетам в музей (полный билет - 2 евро, билет со скидкой - 1 евро).

* В Кивиылиском народном доме в 16.00 - спектакль нарвского театра "Giraffe Royal" / "Королевский жираф".

* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 17.00 - "Тишина. Музыка. Танец", концерт танцевального коллектива "Пять звезд". В гостях - Кохтла-Ярвеская гимназия с танцевальной постановкой "F-generatsioon". Билет - 3 евро.

Воскресенье, 18 октября

* В помещениях по ул. Вабадузе, 20 в Нарве в 12.00 - "Ленивая Лийзу", спектакль театра "Ильмарине". Для детей с 4-х лет. Билет - 3,50 евро.

* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 13.00 - "Танцевальный листопад", концерт танцевального коллектива "Арабеск", Кохтла-Ярвеского Дома творчества школьников. Билет - 3 евро.

* В концертном зале "Женева" в Нарве в 17.00 в рамках мероприятий "Нарва - концертное представление "Соловей". Информация: www.narva.ee. Билет - 5 евро.

* В Доме культуры "Ругодив" в Нарве в 19.00 в рамках мероприятий "Нарва - "Я помню чудное мгновенье", концерт трио "Senjo". Билет - 3 евро.

Понедельник, 19 октября

* В Ийзакуском народном доме в 19.00 - театрализованное представление "Гараж". Комедию Мики Мюллюахо играют Тыну Оя и Андрус Ээлмяэ. Билеты в продаже в Ийзакуском народном доме и в "Piletilevi" - 15-17 евро.

Вторник, 20 октября

* В Ийзакуской библиотеке в 17.00 - клуб интересных встреч: в гостях поэтесса Аннели Ламп.

* В Куртнаском общественном доме-библиотеке в 15.00 - чествование "Raamatute kirju maailm". Выступает Миртель Пыдра.

СПОРТ

Четверг, 15 октября

* В Мяэтагузеском народном доме в 18.00 - открытие 18-го сезона Мяэтагузеского турнира по викторине.

Суббота, 17 октября

* В Йыхвиском общественном доме в 10.00 - командный чемпионат Ида-Вирумаа по русским шашкам.

* В Йыхвиском спортхолле в 10.00 - открытый чемпионат Ида-Вирумаа по короне; одиночная игра.

* На оздоровительной тропе в Нарва-Йыэсуу в 11.00 - завершение серии Ида-Вирумааских веловечеров.

* В Иллука в 12.00 - марафон "Jõhvika". Информация: www.rskjohvikas.ee.

* На стадионе Кохтла-Ярвеского спортцентра в 13.00 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига: ФК "Järve" (Кохтла-Ярве) - ФК "Elva".

* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле в 16.00 - чемпионат Эстонии по хоккею: ХК "Everest" (Кохтла-Ярве) - "Narva PSK".