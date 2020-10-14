Осенняя вспышка коронавируса в Ида-Вирумаа замедляется

Если с 1 по 11 октября в уезде было выявлено 169 новых случаев заражения коронавирусом, то за первые три дня этой недели - только 19. В среду утром Департамент здоровья сообщил о четырех новых положительных пробах в Ида-Вирумаа. Всего по Эстонии их было 40.

Однако уровень заболеваемости за последние 14 дней в Ида-Вирумаа по-прежнему значительно выше, чем в остальной Эстонии: 140 на 100000 жителей при в среднем по Эстонии 43,49. Под надзором Департамента здоровья находятся 932 жителя Ида-Вирумаа, из которых 134 больны.

Глава Идаского регионального отделения Департамента здоровья Марье Муузикус сказала, что все новые заражения, которые возникли в последние дни, связаны с уже известными очагами. "Пока рано говорить, останется ли количество новых случаев маленьким, потому что круг близких контактов все еще довольно велик и некоторые люди, вероятно, заболеют. Но общая картина лучше в том смысле, что новые случаи происходят из уже известных очагов", - сказала она, отметив важность предотвращения появления новых очагов.