ОДИН ВОПРОС ⟩ Что государство намерено предпринять со сланцевой промышленностью?

- Да, это больной вопрос - когда у нас однажды уже не будет производства энергии из сланца, что будет дальше? Я думаю, мы сейчас не можем сказать, что вообще не будем использовать сланец. Мы должны всерьез задуматься над тем, сумеем ли мы создать в Ида-Вирумаа альтернативные производственные мощности, которые предоставили бы рабочие места высококвалифицированным, образованным и добросовестным людям, которые сейчас трудятся в том секторе. Мы знаем, что средняя зарплата в этом секторе сейчас много выше, чем даже средняя по Эстонии, не говоря о средней зарплате в уезде. Я считаю, мы не должны никого бросать только потому, что перешли, например, на принципы устойчивого развития, это было бы нечестной игрой.