Чт, 15.10.2020
Только так, действуя сообща и поддерживая друг друга, мы сможем пережить это трудное время. ЮРИ РАТАС, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР
ЮРИ РАТАС, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР

ОДИН ВОПРОС ⟩ Что государство намерено предпринять со сланцевой промышленностью?

Премьер-министр Юри Ратас.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

На этой неделе премьер-министр Юри Ратас выступил в Рийгикогу с изложением долгосрочной стратегии развития Эстонии и ответил на вопрос, касающийся сланцевой промышленности и перспектив Ида-Вирумаа.

Премьер-министр Юри РАТАС: 

- Да, это больной вопрос - когда у нас однажды уже не будет производства энергии из сланца, что будет дальше? Я думаю, мы сейчас не можем сказать, что вообще не будем использовать сланец. Мы должны всерьез задуматься над тем, сумеем ли мы создать в Ида-Вирумаа альтернативные производственные мощности, которые предоставили бы рабочие места высококвалифицированным, образованным и добросовестным людям, которые сейчас трудятся в том секторе. Мы знаем, что средняя зарплата в этом секторе сейчас много выше, чем даже средняя по Эстонии, не говоря о средней зарплате в уезде. Я считаю, мы не должны никого бросать только потому, что перешли, например, на принципы устойчивого развития, это было бы нечестной игрой.

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