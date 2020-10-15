ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Однажды гимназическое образование должно полностью перейти на государственный язык

Хорошим пока можно считать то, что решение лучше продолжительной неопределенности, связанной с метаниями между двумя вариантами, что может быть удобно для плетения политических интриг, но совершенно не идет на пользу будущему нарвской молодежи.

С одной стороны, должно быть логично, что если основные школы проделали нормальную работу и дети девять лет учили эстонский язык, то вопрос о необходимости изучения части предметов на русском языке в гимназической ступени вообще не должен бы возникать. К сожалению, реальность выглядит совсем иначе, что подтверждает и пример Кохтла-Ярве, где более сотни молодых людей оказались неспособны учиться в эстоноязычной гимназии. Можно предположить, что в Нарве, где эстонский язык в обиходе употребляется еще меньше, чем в Кохтла-Ярве, таких молодых людей еще больше.

Сложившаяся ситуация - камень в огород и системы образования, и местных основных школ, и родителей. Но бросать камни бессмысленно - нужны содержательные изменения.

В данном решении хорошо то, что в Нарве сохранится эстоноязычная гимназия, однако обеспечение высокого качества образования в ней - трудная задача.