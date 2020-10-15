Чт, 15.10.2020
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ЮРИ РАТАС, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР

ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Однажды гимназическое образование должно полностью перейти на государственный язык

Нарва годами борется за сохранение эстоноязычного гимназического образования. Этот снимок сделан на акции протеста, которая состоялась в сентябре 2013 года перед Нарвской эстонской гимназией.

ФОТО: Irina Kivimäe

Сейчас трудно оценить, хорошим или плохим решением является соглашение властей Нарвы и Министерства образования о создании в приграничном городе все-таки двух гимназий - одной эстоноязычной и второй, где будут учиться также на русском языке.

Хорошим пока можно считать то, что решение лучше продолжительной неопределенности, связанной с метаниями между двумя вариантами, что может быть удобно для плетения политических интриг, но совершенно не идет на пользу будущему нарвской молодежи.

С одной стороны, должно быть логично, что если основные школы проделали нормальную работу и дети девять лет учили эстонский язык, то вопрос о необходимости изучения части предметов на русском языке в гимназической ступени вообще не должен бы возникать. К сожалению, реальность выглядит совсем иначе, что подтверждает и пример Кохтла-Ярве, где более сотни молодых людей оказались неспособны учиться в эстоноязычной гимназии. Можно предположить, что в Нарве, где эстонский язык в обиходе употребляется еще меньше, чем в Кохтла-Ярве, таких молодых людей еще больше.

Сложившаяся ситуация - камень в огород и системы образования, и местных основных школ, и родителей. Но бросать камни бессмысленно - нужны содержательные изменения.

В данном решении хорошо то, что в Нарве сохранится эстоноязычная гимназия, однако обеспечение высокого качества образования в ней - трудная задача.

Точно так же важно, чтобы создание второй, так называемой гимназии 60/40 не означало, что все останется по-прежнему. Государственная гимназия должна иметь четкий план движения к полностью эстоноязычной гимназии и более качественному образованию, а будущее руководство - желание воплотить его в жизнь.

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