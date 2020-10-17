СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Кражи алкоголя в магазинах
14 октября в полицию сообщили, что в магазине на улице Фама в Нарве 38-летний мужчина пронес мимо касс, не заплатив, спиртной напиток. Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого.
В тот же день пришло сообщение о краже спиртных напитков в магазине на Нарвском шоссе в Йыхви. Предварительная оценка ущерба - около 123 евро.
В Нарве орудовали кредитные мошенники
14 октября в полицию сообщили, что в Нарве на имя 70-летнего мужчины без его согласия взяли кредит. Предварительная оценка ущерба - примерно 5500 евро.
В тот же день поступило сообщение, что в Нарве также взяли заем на имя 43-летней женщины без ее согласия. Ущерб - 4000 евро.
В Кохтла-Ярве пострадал мужчина
15 октября в полицию поступило сообщение о том, что в квартире на Пуру теэ в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве 39-летний мужчина ранил другого мужчину, который в результате получил повреждения. Точные обстоятельства происшествия выясняются.
Угрожавший жене доставлен в полицию
15 октября в полицию поступило сообщение о том, что в частном доме в Кохтла-Ярве 45-летний мужчина угрожал своей жене. Полиция задержала мужчину как подозреваемого.
Гаражные кражи в Йыхви и Тойла
15 октября в полицию поступило сообщение о хищении аккумуляторной дрели, шлифовального станка, сварочного аппарата и других инструментов из гаража на Нарвском шоссе в Йыхви. В результате кражи нанесен ущерб в размере 1400 евро.
В тот же день из Тойла поступило два сообщения о кражах из гаражей. Из одного гаража были украдены шины, два дисковых резака, автомобильные аккумуляторы и малярный пистолет, в результате чего был нанесен ущерб в размере 1100 евро. Из второго гаража унесли арматуру и другие предметы; по первоначальным данным, ущерб составляет около 330 евро.
Кражи спиртного в магазинах
14 октября в полицию поступило сообщение о том, что из магазина на улице Фама в Нарве 38-летний мужчина попытался вынести алкогольные напитки, не заплатив за них. Полиция задержала мужчину как подозреваемого.
В тот же день поступило сообщение о краже спиртного из магазина на Нарвском шоссе в Йыхви. Первоначальный ущерб составляет около 123 евро.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.