КОММЕНТАРИЙ ⟩ Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку, или Пример для дачников и предпринимателей

О чем это я. В газете «Северное побережье» вышла статья, из которой читатели узнали, что открытый в Нарве в начале сентября по традиции с торжественным ритуалом перерезания ленточки стадион Кренгольмской гимназии не имел на тот момент разрешения на эксплуатацию.

В соответствии с законодательством Эстонской Республики, перед тем, как начать что-то строить, обязательно необходимо получить разрешение на строительство. А до того, как приступить к эксплуатации объекта, обязательно необходимо получить разрешение на эксплуатацию объекта.

Парадокс этой ситуации заключается в том, что разрешение на эксплуатацию должен был выдать департамент архитектуры и городского планирования Нарвской горуправы, подчиняющийся мэру напрямую. Аналогичная ситуация имела место и в других случаях: в статье перечисляются некоторые другие объекты, которые использовались горожанами без разрешения на эксплуатацию - такие как детская площадка на улице Пушкина, игровой комплекс в «Эккекюла», поле для мини-футбола.

Свои же объекты город открывает без разрешения. Кто будет платить штрафы, если государство начнет производство по данным фактам? Мэр и председатель городского собрания из своих карманов?

Высказывание мэра Евграфова о том, что в Эстонии общедопустимая практика - еще достраивать, но уже использовать инфраструктурные объекты, закладывает бомбу замедленного действия под авторитет как местного самоуправления в целом, так и чиновников строительного надзора в частности. Мэр Нарвы Алексей Евграфов оправдывает нарушение закона тем, что кто-то еще этот закон нарушает, хотя сам должен являться примером для горожан в вопросе исполнения закона.

Здесь актуально припомнить проблему нарвских дачников, которые вынуждены в результате вступившего в силу измененного закона привести в соответствие документы на свои огороды. Но теперь нарвские владельцы дач смело могут сослаться на высказывания мэра Евграфова и будут правы.

Мораль такова, что закон один на всех - и для простого дачника, и для мэра Евграфова, только с последнего спрос должен быть в разы больший, так как в данный момент именно в его силах и обязанностях изменить ситуацию в Нарве.

Многие предприниматели сталкивались с тем, что не могли открыть свой бизнес без разрешения на эксплуатацию. Хотя так же, как говорит мэр, ремонтно-строительные работы были закончены, строители объект сдали. Процесс получения разрешения мог длиться долго (известны недавние случаи, что несколько месяцев). Предприниматели тратили свои деньги, недополучали прибыль, платили штрафы за задержку, но были вынуждены соблюдать закон. А мэр города в порыве разрезать ленточку плюет на закон и считает себя превыше него. Предприниматели, берите пример с мэра!

Обратите внимание, что все перечисленные в статье объекты, где разрешения на эксплуатацию выданы с опозданием, это объекты, связанные с детьми. Ответственность чиновников особенно велика здесь! Ведь разрешение на эксплуатацию включает пакет документов, подтверждающих, что технические системы и конструкции исправны, документы, подтверждающие пожарную безопасность, аудит - все они показывают, что объект безопасен для эксплуатации горожанами, детьми.

На упомянутых в своих комментариях Алексеем Евграфовым дорогах и шоссе, используемых в состоянии ремонта, вводятся существенные ограничения по скорости движения, полосности, запрету обгона, ставятся предупреждающие знаки.