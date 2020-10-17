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СТРОЙКА ВЕКА ⟩ В Кохтла-Ярве подходит к концу строительство спортивно-оздоровительного центра
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За последние 30 лет самым заметным зданием в Ярвеской части города Кохтла-Ярве стал спортивно-оздоровительный центр, строительство которого уже близится к завершению. Побывав во вторник днем на строительстве нового спортцентра, мы узнали, что готовность объекта - 70 процентов. До договорного срока сдачи осталось полгода, но строители из АО "Nordecon" опережают график - это значит, что, возможно, уже в марте здесь распахнут двери для посетителей.
Даже недостроенное здание впечатляет. Горожане уже дали ему народное название - "броненосец", за "чешуйчатый" вид фасада. На стенах еще нет многих элементов и украшений, придуманных архитекторами, но очевидно, что спортцентр не похож на подобные сооружения.