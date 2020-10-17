За последние 30 лет самым заметным зданием в Ярвеской части города Кохтла-Ярве стал спортивно-оздоровительный центр, строительство которого уже близится к завершению. Побывав во вторник днем на строительстве нового спортцентра, мы узнали, что готовность объекта - 70 процентов. До договорного срока сдачи осталось полгода, но строители из АО "Nordecon" опережают график - это значит, что, возможно, уже в марте здесь распахнут двери для посетителей.