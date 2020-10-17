ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Янек Пахка

"Народ недоволен своими правителями..." - до сих пор поет в песне "Я верил власти" Янек Пахка, солист группы "Alice Tisler", начавшей свою деятельность в 80-х годах.
Но не только поет, а еще объявил себя в Кохтла-Ярве ниспровергателем №1 власти Валерия Корба и Центристской партии, которые пустили здесь свои корни до глубочайших шахтных ходов. На этой неделе Пахка обрел союзника в лице Кристины Каллас, лидера партии "Эстония 200". Символически перед "серым домом" они подписали соглашение о совместном вступлении в бой. Затем наряду с "выветриванием" нынешних властей Пахка пообещал привести в порядок прилегающую к "серому дому" площадь и сделать ее пространством общественного пользования.
Большего об этом союзе сказать пока нечего. Где-то в потайном месте есть еще 40 человек, готовых присоединиться к союзу. Другие же партии к единой ударной группе, выступающей против Центристской партии, присоединяться не спешат.
Пахка - яркий фигурант, в прошлом которого его политическим противникам не так уж сложно найти какой-то компромат. Но возможно, что без воодушевления такого типа деятелей и не удавалось доселе свергнуть власть в Кохтла-Ярве.