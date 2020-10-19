Сегодня в Ида-Вирумаа не зарегистрировано положительных тестов на коронавирус

В понедельник утром Департамент здоровья сообщил о семи новых случаях заболевания в Эстонии, ни один из которых не относится к Ида-Вирумаа.

В минувшие выходные в Ида-Вирумаа уровень заражения коронавирусной инфекцией упал до самого низкого уровня по данным за октябрь. В Ида-Вирумаа заболеваемость на 100000 жителей за последние 14 дней снизилась в воскресенье до 111,0. В конце сентября этот показатель превысил отметку 130, а 8 октября достиг своего пика: 153,4.

По сравнению с другими уездами в Ида-Вирумаа уровень заболеваемости по-прежнему самый высокий, он в три раза выше, чем в среднем по Эстонии (35,29).

По состоянию на утро понедельника под наблюдением Департамента здоровья находятся 830 жителей Ида-Вирумаа, из которых 153 заболели. В Ида-Вирумаа также уменьшилось количество впервые выявленных случаев. Если на позапрошлой неделе их было 95, то на прошлой неделе - 56. В Ида-Вирумаа семь активных очагов. Самый большой из них - очаг Ваналиннаской школы Силламяэ, к которому относятся 36 человек. К очагу Йыхвиского попечительского центра относятся 19 человек.