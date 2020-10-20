Вт, 20.10.2020
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ЮРИ РАТАС, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР

ОДИН ВОПРОС ⟩ Почему вы не представили правлению Центристской партии предложение относительно Репинского?

Марек Кулламяги.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Действия центриста Мартина Репинского, организовавшего выражение недоверия своему однопартийцу Максу Кауру, вызвали неудовольствие правления регионального отделения партии в Ида-Вирумаа, но каких-либо действий по исключению Репинского из партии предпринято не было.

Руководитель регионального отделения Центристской партии в Ида-Вирумаа Марек КУЛЛАМЯГИ: 

- В правлении по этому вопросу двойственное мнение - одни поддерживают необходимость представить предложение правлению партии, а другие сомневаются. На первом собрании и тех и других было поровну. Чтобы выступить против того, как ведет дела Репинский, необходима поддержка большинства. Однако Репинский нам все время сам дает новый материал, чтобы такое решение было все же принято. Из повестки дня этот вопрос не вышел, и возможно, что мы его обсудим уже на следующем заседании правления.

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