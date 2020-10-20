ОДИН ВОПРОС ⟩ Почему вы не представили правлению Центристской партии предложение относительно Репинского?

- В правлении по этому вопросу двойственное мнение - одни поддерживают необходимость представить предложение правлению партии, а другие сомневаются. На первом собрании и тех и других было поровну. Чтобы выступить против того, как ведет дела Репинский, необходима поддержка большинства. Однако Репинский нам все время сам дает новый материал, чтобы такое решение было все же принято. Из повестки дня этот вопрос не вышел, и возможно, что мы его обсудим уже на следующем заседании правления.