СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Оставили щенков умирать
16 октября в Нарве у пруда нашли сумку с новорожденными щенками. Для выяснения обстоятельств полиция возбудила уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными. Щенков доставили в приют для животных.
Один отец побил сына, другой - дочь
17 октября в полицию поступило сообщение о том, что в квартире по улице Креэнхольми в Нарве в результате семейной ссоры 36-летний мужчина побил своего сына, нанеся ему телесные повреждения.
18 октября в частном доме в Нарве 51-летний мужчина избил свою дочь, которая также получила телесные повреждения.
18 октября в квартире по улице Даумана в Нарве полиция задержала 55-летнего мужчину, который нанес телесные повреждения своей сожительнице.
Из машины пропали инструменты на несколько тысяч евро
В воскресенье полиция возбудила уголовное дело в связи с хищением из автомобиля, припаркованного на улице Калеви в Кохтла-Ярве, инструментов на сумму 2760 евро.
Угнан электросамокат
18 октября был угнан припаркованный возле дома на улице Партизани в Нарве электросамокат стоимостью 400 евро.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.