Вт, 20.10.2020
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ЮРИ РАТАС, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР

СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Оставили щенков умирать
17-18 октября 2020 г.

Полиция.

ФОТО: Marko Saarm

16 октября в Нарве у пруда нашли сумку с новорожденными щенками. Для выяснения обстоятельств полиция возбудила уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными. Щенков доставили в приют для животных. 

Один отец побил сына, другой - дочь

17 октября в полицию поступило сообщение о том, что в квартире по улице Креэнхольми в Нарве в результате семейной ссоры 36-летний мужчина побил своего сына, нанеся ему телесные повреждения.

18 октября в частном доме в Нарве 51-летний мужчина избил свою дочь, которая также получила телесные повреждения.

18 октября в квартире по улице Даумана в Нарве полиция задержала 55-летнего мужчину, который нанес телесные повреждения своей сожительнице. 

Из машины пропали инструменты на несколько тысяч евро

В воскресенье полиция возбудила уголовное дело в связи с хищением из автомобиля, припаркованного на улице Калеви в Кохтла-Ярве, инструментов на сумму 2760 евро. 

Угнан электросамокат

18 октября был угнан припаркованный возле дома на улице Партизани в Нарве электросамокат стоимостью 400 евро. 

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

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