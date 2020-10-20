СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Оставили щенков умирать

Один отец побил сына, другой - дочь

17 октября в полицию поступило сообщение о том, что в квартире по улице Креэнхольми в Нарве в результате семейной ссоры 36-летний мужчина побил своего сына, нанеся ему телесные повреждения.

18 октября в частном доме в Нарве 51-летний мужчина избил свою дочь, которая также получила телесные повреждения.

18 октября в квартире по улице Даумана в Нарве полиция задержала 55-летнего мужчину, который нанес телесные повреждения своей сожительнице.

Из машины пропали инструменты на несколько тысяч евро

В воскресенье полиция возбудила уголовное дело в связи с хищением из автомобиля, припаркованного на улице Калеви в Кохтла-Ярве, инструментов на сумму 2760 евро.

Угнан электросамокат

18 октября был угнан припаркованный возле дома на улице Партизани в Нарве электросамокат стоимостью 400 евро.

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