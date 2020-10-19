Вт, 20.10.2020
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Полиция ищет пропавшего в Кохтла-Ярве 63-летнего Алексея

Пропавший Алексей.

ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

Полиция просит помощи в поисках 63-летнего Алексея, который покинул свой дом в Кохтла-Ярве и до сих пор не вернулся.

В понедельник примерно в час дня близкие Алексея сообщили полиции, что пожилого мужчины нет дома. В последний раз Алексея видели его соседи 13 октября.

Полиция проверила возможные места, где Алексей мог находиться, но его не нашли. Полиция проконтролировала также больницу и арестный дом, однако и там мужчины не было.

Рост Алексея - 160 см, мужчина полного телосложения. У него короткие русые волосы и на носу шрам. Уходя из дома, Алексей мог быть одет в темно-синюю куртку с желтыми вставками, темно-серый спортивный костюм и низкие резиновые сапоги. Телефона у мужчины нет.

Полиция просит всех, кто видел соответствующего описаниям мужчину, сообщить об этом по эномеру 112.

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