Полиция ищет пропавшего в Кохтла-Ярве 63-летнего Алексея

В понедельник примерно в час дня близкие Алексея сообщили полиции, что пожилого мужчины нет дома. В последний раз Алексея видели его соседи 13 октября.

Полиция проверила возможные места, где Алексей мог находиться, но его не нашли. Полиция проконтролировала также больницу и арестный дом, однако и там мужчины не было.

Рост Алексея - 160 см, мужчина полного телосложения. У него короткие русые волосы и на носу шрам. Уходя из дома, Алексей мог быть одет в темно-синюю куртку с желтыми вставками, темно-серый спортивный костюм и низкие резиновые сапоги. Телефона у мужчины нет.