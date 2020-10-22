МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 22.10-29.10

КУЛЬТУРА

Пятница, 23 октября

* В арт-клубе "Ro-Ro" в Нарве в 18.00 в рамках мероприятий "Нарва - осенняя столица Эстонии" - рок-фестиваль "Грачи улетели - 2020".

Суббота, 24 октября

* В помещениях по ул. Вабадузе, 20 в Нарве в 12.00 - "Танцуй, барин! Танцуй!", детский спектакль театра "Ильмарине". Для детей с 4-х лет. Билет - 3,50 евро.

* В Йыхвиской центральной библиотеке в 13.00 - суббота с другом: в гостях певец и автор книги "Прогулки по кладбищам Эстонии" Вольдемар Куслап.

* В Тудулиннаском народном доме в 13.00 - День народного дома Эстонии "133 aastat kogukonna liitjana": выступает писатель и путешественник Марко Калдур.

* В Доме культуры "Ругодив" в Нарве в 17.00 в рамках мероприятий "Нарва - осенняя столица Эстонии" - "Небесные всадники", спектакль творческого объединения "Teine Laine", посвященный памяти руководителя театра "Ильмарине" Юрия Михалева.

* На мызе Сака в 18.00 в рамках серии "Романтика мыз" - "Пимпиноне, или Неравный брак", комическая опера Георга Филиппа Телемана. Выступают Атлан Карп (баритон), Аннелийс Вольмер (сопрано), ансамбль барочной музыки "Corelli Consort". Билет - 12-15 евро.

Воскресенье, 25 октября

* В камерном зале Йыхвиского концертного дома в 17.00 - концерт из серии "Liederkreis": Элина Нечаева (колоратурное сопрано), Ральф Таал (рояль). Билеты - 10-15 евро.

Вторник, 27 октября

* В Ийзакуской библиотеке в 17.00 - "История моей жизни". Книгу своей жизни листает Реэт Юузе.

* В театральном центре "Vaba Lava" в Нарве в 19.00 - постановка "Декамерон", дипломная работа 12-го выпуска Вильяндиского колледжа культуры Тартуского университета. На эстонском языке, без субтитров. Билеты - 12-16 евро.

Среда, 28 октября

* В Йыхвиском концертном доме в 18.00 - "Король оперетты Имре Кальман", спектакль национальной оперы "Эстония". Билеты - 18-25 евро.

Четверг, 29 октября

* В Ийзакуской библиотеке в 17.00 - поэтическо-музыкальная программа "Время от времени".

СПОРТ

Суббота, 24 октября

* В Ахтмеском спортхолле в 11.00 - открытый чемпионат Кохтла-Ярве по легкой атлетике.

* На мототрассе в Иллука в 11.30 - Иллукаский мотокросс.

* В Ийзакуском народном доме в 12.00 - День народного дома Эстонии "133 aastat kogukonna liitjana": викторина.

* На Ахтмеской площадке с искусственным газоном в 12.00 - чемпионат Эстонии по футболу, третья лига: ФК "Phoenix" (Йыхви) - "Ganvix" (Тюри).

* На Ярвеской площадке с искусственным газоном в Кохтла-Ярве в 17.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: "Järve U21" (Кохтла-Ярве) - ФК "Tallinn".

* В Кохтла-Ярвеском Доме спорта в 17.30 - народная лига Эстонии по баскетболу: "Enteh" (Кохтла-Ярве) - "Jõhvi kossutiim".

Воскресенье, 25 октября

* В Доме спорта Майдлаской основной школы в 13.00 - народная лига Эстонии по баскетболу: "Tööriistamarket/Lüganuse" - БК "Narva".

* На стадионе "Фама" в Нарве в 13.00 - чемпионат Эстонии по футболу, лига мастеров: "Narva Trans" - ФК "Levadia" (Таллинн).

* В спортзале СШ "Энергия" в Нарве в 14.00 - народная лига Эстонии по баскетболу: "Energia" (Нарва) - БК "HITO".

* В шахматном зале Кохтла-Ярвеского Дома спорта в 17.00 -чемпионат Ида-Вирумаа по викторине на спортивную тематику.

Вторник, 27 октября