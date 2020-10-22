МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 22.10-29.10

Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 22 по 29 октября.
КУЛЬТУРА
Пятница, 23 октября
* В арт-клубе "Ro-Ro" в Нарве в 18.00 в рамках мероприятий "Нарва - осенняя столица Эстонии" - рок-фестиваль "Грачи улетели - 2020".
Суббота, 24 октября
* В помещениях по ул. Вабадузе, 20 в Нарве в 12.00 - "Танцуй, барин! Танцуй!", детский спектакль театра "Ильмарине". Для детей с 4-х лет. Билет - 3,50 евро.
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 13.00 - суббота с другом: в гостях певец и автор книги "Прогулки по кладбищам Эстонии" Вольдемар Куслап.
* В Тудулиннаском народном доме в 13.00 - День народного дома Эстонии "133 aastat kogukonna liitjana": выступает писатель и путешественник Марко Калдур.
* В Доме культуры "Ругодив" в Нарве в 17.00 в рамках мероприятий "Нарва - осенняя столица Эстонии" - "Небесные всадники", спектакль творческого объединения "Teine Laine", посвященный памяти руководителя театра "Ильмарине" Юрия Михалева.
* На мызе Сака в 18.00 в рамках серии "Романтика мыз" - "Пимпиноне, или Неравный брак", комическая опера Георга Филиппа Телемана. Выступают Атлан Карп (баритон), Аннелийс Вольмер (сопрано), ансамбль барочной музыки "Corelli Consort". Билет - 12-15 евро.
Воскресенье, 25 октября
* В камерном зале Йыхвиского концертного дома в 17.00 - концерт из серии "Liederkreis": Элина Нечаева (колоратурное сопрано), Ральф Таал (рояль). Билеты - 10-15 евро.
Вторник, 27 октября
* В Ийзакуской библиотеке в 17.00 - "История моей жизни". Книгу своей жизни листает Реэт Юузе.
* В театральном центре "Vaba Lava" в Нарве в 19.00 - постановка "Декамерон", дипломная работа 12-го выпуска Вильяндиского колледжа культуры Тартуского университета. На эстонском языке, без субтитров. Билеты - 12-16 евро.
Среда, 28 октября
* В Йыхвиском концертном доме в 18.00 - "Король оперетты Имре Кальман", спектакль национальной оперы "Эстония". Билеты - 18-25 евро.
Четверг, 29 октября
* В Ийзакуской библиотеке в 17.00 - поэтическо-музыкальная программа "Время от времени".
СПОРТ
Суббота, 24 октября
* В Ахтмеском спортхолле в 11.00 - открытый чемпионат Кохтла-Ярве по легкой атлетике.
* На мототрассе в Иллука в 11.30 - Иллукаский мотокросс.
* В Ийзакуском народном доме в 12.00 - День народного дома Эстонии "133 aastat kogukonna liitjana": викторина.
* На Ахтмеской площадке с искусственным газоном в 12.00 - чемпионат Эстонии по футболу, третья лига: ФК "Phoenix" (Йыхви) - "Ganvix" (Тюри).
* На Ярвеской площадке с искусственным газоном в Кохтла-Ярве в 17.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: "Järve U21" (Кохтла-Ярве) - ФК "Tallinn".
* В Кохтла-Ярвеском Доме спорта в 17.30 - народная лига Эстонии по баскетболу: "Enteh" (Кохтла-Ярве) - "Jõhvi kossutiim".
Воскресенье, 25 октября
* В Доме спорта Майдлаской основной школы в 13.00 - народная лига Эстонии по баскетболу: "Tööriistamarket/Lüganuse" - БК "Narva".
* На стадионе "Фама" в Нарве в 13.00 - чемпионат Эстонии по футболу, лига мастеров: "Narva Trans" - ФК "Levadia" (Таллинн).
* В спортзале СШ "Энергия" в Нарве в 14.00 - народная лига Эстонии по баскетболу: "Energia" (Нарва) - БК "HITO".
* В шахматном зале Кохтла-Ярвеского Дома спорта в 17.00 -чемпионат Ида-Вирумаа по викторине на спортивную тематику.
Вторник, 27 октября
* В спортзале Ийзакуской гимназии в 18.00 - чемпионат Эстонии по баскетболу, вторая лига: "Reinar Halliku KK/Iisaku gümnaasium" - "Võrumaa".
Среда, 28 октября
* В Сондаском народном доме в 19.00 - 1-я игра 5-го сезона сондаской серии викторин "7".
РАЗНОЕ
Четверг, 22 октября
* В малом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца (ул. Тууслари, 22) с 12.00 до 14.00 - мастерская в дни школьных каникул: изготовление украшений из переработанного пластика. Рабочие материалы есть на месте. Вход по билетам в музей (полный билет - 2 евро, билет со скидкой - 1 евро).
Суббота, 24 октября
* В Эстонском музее-шахте в Кохтла-Нымме "Traditsioonid läbi aegade meilt ja mujalt": в 12.00 - "Pöial-Liisi", спектакль кийклаского театрального кружка "Käbid ja Kännud", в 12.30 - мастерская по изготовлению масок, в 13.00 - программа Эстонской фольклорной школы "Марты, Кадри, духи, halloween'id", игры, танцы" (Терье Пуйстая). Вход свободный. За дополнительную плату можно посетить выставки "Hirmus kallis maapõu" (билет - 2 евро) и "Kivituba" с добычей драгоценных камней (билет - 2 евро).
* В Пагариском общественном доме в 19.00 - День народного дома Эстонии "133 aastat kogukonna liitjana": танцы. Музыку для танцев исполняет ансамбль "AAAK".
Воскресенье, 25 октября
* В Таммикуском народном доме в 13.00 - танцевальный вечер, посвященный Дню пожилых. Музыку для танцев исполняет ансамбль "Konzales". Билет - 5 евро, предварительная продажа билетов в Таммикуском народном доме и Йыхвиском общественном доме. Информация по тел. 5858 7381.
Понедельник, 26 октября
* В Ийзакуской библиотеке в 14.00 - интернет-кафе для пожилых "Захватывающий дигитальный мир", где можно ознакомиться с интернет-сайтами DIGAR, SAAGA, ETERA, Youtube и др.
Среда, 28 октября
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 16.00 - мастерская по пошиву сумочек для книг в лоскутной технике. Информация по тел. 337 0536, Герри Оргма.
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