Чт, 22.10.2020
Мыза Сака оказалась в первом окопе на пути наступления этого кризиса и получила удар. ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА
ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА

ОБРАТИЛИСЬ В МИНИСТЕРСТВО ⟩ Родители йыхвиских детсадовцев обеспокоены безопасностью своих детей

Во вторник на прошлой неделе во дворе детсада "Sipsik" также работала тяжелая техника, но, по уверениям волостного управления, детей гулять на тот участок дворовой территории не пускают.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Родители детей, посещающих детсад "Sipsik" в "Jõhvi Lasteaiad", обратились в Министерство образования и науки с письмом, в котором выражают тревогу за безопасность и благополучие детей. По утверждению волостного управления, речь идет о временных неудобствах, которые прекратятся с окончанием ремонтных работ.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

В отправленном в министерство, а также в волостное управление письме родители выражают тревогу из-за выполняемого в здании детсада "Sipsik" ремонта. Насколько известно родителям, ремонт должен был закончиться к 17 августа, когда дети должны были снова пойти в детсад. В соответствии с письмом, 13 августа, однако, родителям сообщили, что ремонтные работы в здании не закончены и детям придется посещать сводную группу в другом детсаду. Сначала дети ходили в "Kalevipoeg", затем - в "Pillerkaar". С 7 октября дети снова посещают "Sipsik", где ремонтные работы еще не завершились, у здания нет разрешения на использование, на дворовой территории ведется строительство и ездит тяжелая техника. 

Попечительский совет не обсуждал 

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back