ОБРАТИЛИСЬ В МИНИСТЕРСТВО ⟩ Родители йыхвиских детсадовцев обеспокоены безопасностью своих детей

В отправленном в министерство, а также в волостное управление письме родители выражают тревогу из-за выполняемого в здании детсада "Sipsik" ремонта. Насколько известно родителям, ремонт должен был закончиться к 17 августа, когда дети должны были снова пойти в детсад. В соответствии с письмом, 13 августа, однако, родителям сообщили, что ремонтные работы в здании не закончены и детям придется посещать сводную группу в другом детсаду. Сначала дети ходили в "Kalevipoeg", затем - в "Pillerkaar". С 7 октября дети снова посещают "Sipsik", где ремонтные работы еще не завершились, у здания нет разрешения на использование, на дворовой территории ведется строительство и ездит тяжелая техника.