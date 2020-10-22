ОДИН ВОПРОС ⟩ Какой ответ дал сбор мнений в Ида-Вирумаа?

Министерство финансов в конце лета провело сбор мнений в Ида-Вирумаа, чтобы спланировать развитие будущей деятельности в уезде.
Советник службы региональной политики Министерства финансов Тармо КИВИ:
- По итогам явно преобладает мнение, что в течение следующих десяти лет главное направление развития должно быть связано с предпринимательством и промышленностью, которые позволят создать новые рабочие места в регионе и сделать заработную плату конкурентоспособной.
С учетом того, что ситуация с трудовой занятостью долгое время в Ида-Вирумаа, по сравнению в среднем по Эстонии, была негативной, ожидаема также и забота о создании рабочих мест.
Если среди как эстоноязычных, так и русскоязычных ответов общей была названа необходимость создания рабочих мест, то среди отвечавших на эстонском языке после этого упор делался на отрасли, связанные с жизненной средой (качественное и разнообразное образование, публичное пространство, транспортное сообщение, улучшение состояния окружающей среды). Среди предложений тех, кто отвечал на русском, на втором месте после создания рабочих мест и развития промышленного сектора доминирует, скорее, тема развития предпринимательства.