Чт, 22.10.2020
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ЮРИ РАТАС, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР

ОДИН ВОПРОС ⟩ Какой ответ дал сбор мнений в Ида-Вирумаа?

Тармо Киви.

ФОТО: Министерство финансов

Министерство финансов в конце лета провело сбор мнений в Ида-Вирумаа, чтобы спланировать развитие будущей деятельности в уезде.

Советник службы региональной политики Министерства финансов Тармо КИВИ: 

- По итогам явно преобладает мнение, что в течение следующих десяти лет главное направление развития должно быть связано с предпринимательством и промышленностью, которые позволят создать новые рабочие места в регионе и сделать заработную плату конкурентоспособной.

С учетом того, что ситуация с трудовой занятостью долгое время в Ида-Вирумаа, по сравнению в среднем по Эстонии, была негативной, ожидаема также и забота о создании рабочих мест.

Если среди как эстоноязычных, так и русскоязычных ответов общей была названа необходимость создания рабочих мест, то среди отвечавших на эстонском языке после этого упор делался на отрасли, связанные с жизненной средой (качественное и разнообразное образование, публичное пространство, транспортное сообщение, улучшение состояния окружающей среды). Среди предложений тех, кто отвечал на русском, на втором месте после создания рабочих мест и развития промышленного сектора доминирует, скорее, тема развития предпринимательства.

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