ОДИН ВОПРОС ⟩ Какой ответ дал сбор мнений в Ида-Вирумаа?

Советник службы региональной политики Министерства финансов Тармо КИВИ:

- По итогам явно преобладает мнение, что в течение следующих десяти лет главное направление развития должно быть связано с предпринимательством и промышленностью, которые позволят создать новые рабочие места в регионе и сделать заработную плату конкурентоспособной.

С учетом того, что ситуация с трудовой занятостью долгое время в Ида-Вирумаа, по сравнению в среднем по Эстонии, была негативной, ожидаема также и забота о создании рабочих мест.