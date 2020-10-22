ПЕРЕДОВИЦА ⟩ В деле уплаты налогов политик из числа предпринимателей должен быть примером

Цель ведения бизнеса не в том, чтобы платить государству как можно больше налогов, а в том, чтобы получать прибыль. В то же время важно, что предприниматели в рамках действующих законов и правил вносят вклад в виде налогов как в местный, так и в государственный бюджет. Тривиальная истина, которую стоит напоминать постоянно: ниоткуда еще, кроме как от предпринимательства, деньги государству не приходят.