ПЕРЕДОВИЦА ⟩ В деле уплаты налогов политик из числа предпринимателей должен быть примером

Цель ведения бизнеса не в том, чтобы платить государству как можно больше налогов, а в том, чтобы получать прибыль. В то же время важно, что предприниматели в рамках действующих законов и правил вносят вклад в виде налогов как в местный, так и в государственный бюджет. Тривиальная истина, которую стоит напоминать постоянно: ниоткуда еще, кроме как от предпринимательства, деньги государству не приходят.
Объектом особого внимания с точки зрения налогов служат те политики, которые позиционируют себя как предприниматели. В Йыхви таковыми являются как недавно выбранный волостным старейшиной валгамааский бизнесмен индустрии развлечений Юри Конрад, так и желающий занять место председателя волостного собрания бывший волостной старейшина Мартин Репинский, содержащий козоводческий хутор. Однако предприятия обоих - совсем никудышные налогоплательщики.
За тем, насколько налоговое поведение этих предприятий согласуется с законами, наверняка достаточно хорошо приглядывают детективы налогового департамента, которые выявили, например, в фирмах лидера находящегося у власти в Йыхви избирательного союза "Jõhvi - Meie Kodu" Николая Осипенко налоговые мошенничества на сотни тысяч евро, подтвержденные также в решениях суда.
На удивление маленькие суммы уплаченных фирмой Юри Конрада налогов вызывают у общественности вопросы. Политики, сами получающие зарплату от налогоплательщиков и занимающиеся распределением денег налогоплательщиков, должны служить безупречным примером при уплате налогов.
Если бы все предприниматели творчески действовали в "серой зоне" налогового поведения и оптимизировали налоги чуть ли не до нуля, то ни у одной из партий не оказалось бы и средств на выполнение своих предвыборных обещаний.