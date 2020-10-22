Чт, 22.10.2020
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ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ

ПЕРЕДОВИЦА ⟩ В деле уплаты налогов политик из числа предпринимателей должен быть примером

Государство не может предоставлять общественные услуги на сумму, которая больше той, что предприятия вносят в бюджет в виде налогов.

ФОТО: Arvo Meeks/Lõuna-Eesti Postimees

Цель ведения бизнеса не в том, чтобы платить государству как можно больше налогов, а в том, чтобы получать прибыль. В то же время важно, что предприниматели в рамках действующих законов и правил вносят вклад в виде налогов как в местный, так и в государственный бюджет. Тривиальная истина, которую стоит напоминать постоянно: ниоткуда еще, кроме как от предпринимательства, деньги государству не приходят.

Объектом особого внимания с точки зрения налогов служат те политики, которые позиционируют себя как предприниматели. В Йыхви таковыми являются как недавно выбранный волостным старейшиной валгамааский бизнесмен индустрии развлечений Юри Конрад, так и желающий занять место председателя волостного собрания бывший волостной старейшина Мартин Репинский, содержащий козоводческий хутор. Однако предприятия обоих - совсем никудышные налогоплательщики.

За тем, насколько налоговое поведение этих предприятий согласуется с законами, наверняка достаточно хорошо приглядывают детективы налогового департамента, которые выявили, например, в фирмах лидера находящегося у власти в Йыхви избирательного союза "Jõhvi - Meie Kodu" Николая Осипенко налоговые мошенничества на сотни тысяч евро, подтвержденные также в решениях суда. 

На удивление маленькие суммы уплаченных фирмой Юри Конрада налогов вызывают у общественности вопросы. Политики, сами получающие зарплату от налогоплательщиков и занимающиеся распределением денег налогоплательщиков, должны служить безупречным примером при уплате налогов.

Если бы все предприниматели творчески действовали в "серой зоне" налогового поведения и оптимизировали налоги чуть ли не до нуля, то ни у одной из партий не оказалось бы и средств на выполнение своих предвыборных обещаний. 

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