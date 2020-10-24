СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Избили на автобусной остановке
21 октября в полицию поступило сообщение о том, что на автобусной остановке в Тойлаской волости 25-летний мужчина избил другого мужчину. Точные обстоятельства случившегося выясняются.
Женщина за рулем автомобиля врезалась в столб
21 октября в 11.24 у здания №16 на проспекте Кангеласте в Нарве автомобиль "Toyota Avensis" с 35-летней женщиной за рулем врезался в столб уличного освещения. Водителя автомобиля доставили в Нарвскую больницу для проверки здоровья.
Магазинная воровка
21 октября в полицию поступило сообщение о том, что в Силламяэ женщина неоднократно крала товары из магазинов. Точный ущерб уточняется.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.