Сб, 24.10.2020
Ключевое значение имеет осведомленность. Люди должны знать, что это за вирус, какая опасность им грозит и как защитить себя от нее. ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ
ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ

СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Избили на автобусной остановке
21 октября 2020 г.

Машина полиции. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

21 октября в полицию поступило сообщение о том, что на автобусной остановке в Тойлаской волости 25-летний мужчина избил другого мужчину. Точные обстоятельства случившегося выясняются.

Женщина за рулем автомобиля врезалась в столб 

21 октября в 11.24 у здания №16 на проспекте Кангеласте в Нарве автомобиль "Toyota Avensis" с 35-летней женщиной за рулем врезался в столб уличного освещения. Водителя автомобиля доставили в Нарвскую больницу для проверки здоровья. 

Магазинная воровка

21 октября в полицию поступило сообщение о том, что в Силламяэ женщина неоднократно крала товары из магазинов. Точный ущерб уточняется.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

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