СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Избили на автобусной остановке

Женщина за рулем автомобиля врезалась в столб

21 октября в 11.24 у здания №16 на проспекте Кангеласте в Нарве автомобиль "Toyota Avensis" с 35-летней женщиной за рулем врезался в столб уличного освещения. Водителя автомобиля доставили в Нарвскую больницу для проверки здоровья.