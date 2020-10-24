ОПРОС ⟩ Планируете ли вы забрать свои деньги из пенсионного фонда?

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Айнар ВАРИНУРМ: - Активно слежу за ситуацией, дважды менял банковские учреждения для накопительной пенсии. Было мало времени, чтобы серьезно думать над этим вопросом, поэтому пока утверждать ничего не могу, но склоняюсь к тому, чтобы забрать накопленную за прошедшие годы сумму.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Рихо АРУС: - Многие годы откладывал деньги, в том числе и во вторую, и в третью ступень. Безусловно, стараюсь следить за новостями и размышлять над ситуацией. Еще есть немного времени подумать над этим вопросом, но на данный момент с большой вероятностью все-таки оставлю деньги в фонде - все-таки какая-то поддержка в старости останется.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Александр РОМАНОВИЧ: - Заберу. Потому что если даже по официальной инфляции четыре процента, а я думаю, что на самом деле она в два раза больше, отложенные средства реально обесцениваются с каждым годом. Если по-простому: посмотрите, как дорожают продукты в магазине, через 15 лет, когда наступит мое время стать пенсионером, мои накопления уменьшатся в три раза. Возможно, что сам своими деньгами буду оперировать лучше, чем другие фонды.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Райво КАЛЛАС: - Нет. Не хочу сегодня денег в карман - пусть лучше на старость что-то останется.