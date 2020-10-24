ОПРОС ⟩ Планируете ли вы забрать свои деньги из пенсионного фонда?

Государственный суд вынес 20 октября решение, согласно которому одобренная Рийгикогу пенсионная реформа соответствует Конституции и должна вступить в силу в предусмотренный в соответствующем законе срок. Одобренная Рийгикогу пенсионная реформа предусматривает, что участие во второй пенсионной ступени станет добровольным для всех.
Айнар ВАРИНУРМ:
- Активно слежу за ситуацией, дважды менял банковские учреждения для накопительной пенсии. Было мало времени, чтобы серьезно думать над этим вопросом, поэтому пока утверждать ничего не могу, но склоняюсь к тому, чтобы забрать накопленную за прошедшие годы сумму.
Рихо АРУС:
- Многие годы откладывал деньги, в том числе и во вторую, и в третью ступень. Безусловно, стараюсь следить за новостями и размышлять над ситуацией. Еще есть немного времени подумать над этим вопросом, но на данный момент с большой вероятностью все-таки оставлю деньги в фонде - все-таки какая-то поддержка в старости останется.
Александр РОМАНОВИЧ:
- Заберу. Потому что если даже по официальной инфляции четыре процента, а я думаю, что на самом деле она в два раза больше, отложенные средства реально обесцениваются с каждым годом. Если по-простому: посмотрите, как дорожают продукты в магазине, через 15 лет, когда наступит мое время стать пенсионером, мои накопления уменьшатся в три раза. Возможно, что сам своими деньгами буду оперировать лучше, чем другие фонды.
Райво КАЛЛАС:
- Нет. Не хочу сегодня денег в карман - пусть лучше на старость что-то останется.
Кайдо ТЮРКСОН:
- По всей вероятности - заберу. Инвестирую своей рукой, тогда результат будет зависеть только от меня. Не придется никому платить за обслуживание. Может быть, сам лучше распоряжусь своими накоплениями. Ну а если нет, то и ругать некого.