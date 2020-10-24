ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Волостное управление - как модельное агентство

Из социальных сетей о Йыхвиской волости, волостных руководителях и политиках может сложиться впечатление, что в Йыхви вместо волостного управления агентство моды: волостные руководители позируют на стадионе, в церкви, детсаду, школе, на фоне какого-либо строительства...
Это можно принять как неизлечимую болезнь самолюбования и успешности, четкая цель которой - внедрить в сознание местных жителей убежденность, что все позитивно, что местная жизнь бурлит и все рождается в ней благодаря им. Это и есть самое важное преимущество нахождения у власти, и таким образом намереваются на предстоящих в следующем году выборах заполучить побольше голосов.
Проникновение на этой неделе в детсад, где по причине коронавируса родителям вход был закрыт полгода и где запрещены деятельность кружков по интересам, фотографирование, представления, и совместная фотография с детской группой - это уже переходит все границы!
Если уж хотите привлечь к себе внимание, то побегайте вокруг или попрыгайте через козла, в одежде или с голым торсом, и загружайте снимки на свои страницы в соцсетях хоть каждые пять минут, но оставьте детей вне этих игр.
Такое поведение достойно лишь осуждения и презрения. Вероятно, большая часть жителей Йыхви это тоже опубликует, и этот бумеранг принесет волостным властям эффект, противоположный ожидаемому.
Было бы логично, если бы волостные руководители сами по причине происшедшего подали заявления об отставке. Но если помощник волостного старейшины Эвелин Данилов даже не понимает, "что тут плохого на снимке" и что такое поведение неприемлемо, то, очевидно, этого шага от них ждать трудно. Скорее следует подождать новые публикации о "героических поступках" волостных руководителей.