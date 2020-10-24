ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Волостное управление - как модельное агентство

Это можно принять как неизлечимую болезнь самолюбования и успешности, четкая цель которой - внедрить в сознание местных жителей убежденность, что все позитивно, что местная жизнь бурлит и все рождается в ней благодаря им. Это и есть самое важное преимущество нахождения у власти, и таким образом намереваются на предстоящих в следующем году выборах заполучить побольше голосов.

Проникновение на этой неделе в детсад, где по причине коронавируса родителям вход был закрыт полгода и где запрещены деятельность кружков по интересам, фотографирование, представления, и совместная фотография с детской группой - это уже переходит все границы!

Если уж хотите привлечь к себе внимание, то побегайте вокруг или попрыгайте через козла, в одежде или с голым торсом, и загружайте снимки на свои страницы в соцсетях хоть каждые пять минут, но оставьте детей вне этих игр.

Такое поведение достойно лишь осуждения и презрения. Вероятно, большая часть жителей Йыхви это тоже опубликует, и этот бумеранг принесет волостным властям эффект, противоположный ожидаемому.