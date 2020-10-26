В выходные в Ида-Вирумаа добавилось три новых очага заражения

Очагом на разрезе "Нарва" охвачено семь человек, в детсаду Нарвы - пять человек, а в силламяэской школе Каннука - восемь человек. Для Силламяэ это уже второй очаг заражения, в тамошней школе Ваналинна заражены 36 человек.

Заведующая отделом образования и культуры городского управления Силламяэ Аннели Рантс сказала, что в связи с коронавирусом школа Каннука до конца этой недели перейдет на дистанционное обучение, поскольку среди зараженных есть как учащиеся, так и учителя.

Если весной и летом шахта "Эстония" из-за вспышки коронавируса приостановила работу, то на разрезе "Нарва" концерн "Eesti Energia" не планирует сейчас останавливать работу. Специалист в сфере коммуникации Елена Дербнева сказала, что на разрезе люди работают на удалении друг от друга, в шахте же, где шахтеров на смену доставляют в специальных автобусах, риск заразиться больше.

Пресс-секретарь Департамента здоровья Эйке Кингсепп сказала, что в одном детсаду Нарвы заразились два ребенка и три работника. На разрезе "Нарва" отдельные заразившиеся были и ранее, но в выходные Департамент здоровья посчитал эти случаи связанными между собой. "Следить за очагом заражения лучше, чем рассматривать отдельные случаи", - отметила она.

В воскресенье утром Департамент здоровья сообщил об обнаружении коронавируса у 13 жителей Ида-Вирумаа, в понедельник - у троих. Два случая связаны с заражением в кругу семьи, в одном случае болезнь завезена из Украины.

Под наблюдением Департамента здоровья находятся 570 жителей Ида-Вирумаа, 115 из которых больны.