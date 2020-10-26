ФОТО ДНЯ ⟩ В бассейне нового Кохтла-Ярвеского спортцентра плещется вода

В первые дни испытания проблем не обнаружено, но вода в чаше будет находиться еще несколько суток, после чего огромную емкость вновь осушат, чтобы завершить финишную отделку сооружения.

По словам курирующего объект вице-мэра Виталия Бородина, если все будет в порядке, в среду комиссия подпишет протокол и строители приступят к следующему этапу.

Керамическая плитка уже на месте, бассейн будет оформлен в бело-серо-голубых тонах и с разметкой, соответствующей требованиям Федерации плавания Эстонии. Спортсмены с нетерпением ждут завершения стройки - задолго до открытия назвали будущий городской бассейн уникальным: десять широких дорожек, а главное, возможность проводить массовые мероприятия - уже построены трибуны на 380 мест, спортсмены смогут отдыхать на просторных балконах. Таких условий нет ни в одном городе страны.