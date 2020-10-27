"Agdeck-Auto" начнет продавать в Йыхви автомобили "Hyundai" и "Suzuki"

- Автомобили становятся все многообразнее. Сейчас большой спрос на городские кроссоверы. Их мы можем предлагать различных размеров, для очень разного типа ландшафта, и ценовой диапазон тут широкий, - заведующий "Agdeck-Auto" Тойво Лойде отмечает, что сотрудничество с "Topauto" должно ускорить поступление новых автомобилей. - У "Topauto" очень широкий выбор современных и экологичных автомобилей. Например, в сети "Hyundai" представлены все гибридные типы. В то же время у "Hyundai" имеются автомобили, работающие исключительно на электроэнергии.

- Хотя сейчас мы предлагаем возможность пробной поездки и на других моделях, но основное внимание уделяем ознакомлению с полностью электрическими автомобилями. Если еще недавно звучал риторически вопрос: "Можно ли на этом транспорте доехать из столицы до Тарту?" - то, протестировав новые модели, мы можем твердо заявить, что, сидя в уютной салонной температуре, вы доберетесь туда и вернетесь обратно. У нас не было никаких проблем с новыми моделями электромобилей "Hyundai" в поездках между нашими представительствами в Эстонии и к партнерам, - рассказал торговый представитель "Topauto" Янек Эскор. - Поначалу ежедневно проводить пробные поездки в Йыхви мы не сможем, но если есть договоренность, то соответствующие модели на некоторое время можно доставить в Йыхви.