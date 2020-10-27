"Agdeck-Auto" начнет продавать в Йыхви автомобили "Hyundai" и "Suzuki"

Старейший в уезде центр автопродаж "Agdeck-Auto" начнет наряду с автомобилем "Honda" продавать также "Hyundai" и "Suzuki".
- Автомобили становятся все многообразнее. Сейчас большой спрос на городские кроссоверы. Их мы можем предлагать различных размеров, для очень разного типа ландшафта, и ценовой диапазон тут широкий, - заведующий "Agdeck-Auto" Тойво Лойде отмечает, что сотрудничество с "Topauto" должно ускорить поступление новых автомобилей. - У "Topauto" очень широкий выбор современных и экологичных автомобилей. Например, в сети "Hyundai" представлены все гибридные типы. В то же время у "Hyundai" имеются автомобили, работающие исключительно на электроэнергии.