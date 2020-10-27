СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Подросток избил мужчину

Украли электронные сигареты

23 октября полиция завела уголовное дело по факту того, что из магазина по Ярвекюла теэ в Кохтла-Ярве были похищены электронные сигареты. Нанесенный ущерб составляет около 328 евро.

Мужчина украл сережки

23 октября в магазине по Пуру теэ в Йыхви 36-летний мужчина пытался украсть сережки, пронеся их, не заплатив, мимо кассы. Охранник магазина задержал мужчину и передал его полиции.

Присвоил телефон и одежду знакомого

23 октября полиция завела уголовное дело относительно того, что в Силламяэ 25-летний мужчина взял без спроса телефон "iPhone X" и одежду своего знакомого. Сумма ущерба - 1000 евро.

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