СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Подросток избил мужчину
23 октября полиция завела уголовное дело относительно случая, когда в квартире по улице Вестервалли в Нарве 17-летний юноша избил 35-летнего мужчину, нанеся последнему телесные повреждения. Полиция задержала парня в качестве подозреваемого.
Украли электронные сигареты
23 октября полиция завела уголовное дело по факту того, что из магазина по Ярвекюла теэ в Кохтла-Ярве были похищены электронные сигареты. Нанесенный ущерб составляет около 328 евро.
Мужчина украл сережки
23 октября в магазине по Пуру теэ в Йыхви 36-летний мужчина пытался украсть сережки, пронеся их, не заплатив, мимо кассы. Охранник магазина задержал мужчину и передал его полиции.
Присвоил телефон и одежду знакомого
23 октября полиция завела уголовное дело относительно того, что в Силламяэ 25-летний мужчина взял без спроса телефон "iPhone X" и одежду своего знакомого. Сумма ущерба - 1000 евро.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.