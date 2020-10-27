ПЕРЕДОВИЦА ⟩ У предпринимателей нет дополнительных средств для компенсации больничных

Само по себе это обращение понятно, и, конечно же, многие работодатели уже с весны ввели внутренние правила и применяли возможности удаленной работы для тех, кому рабочие обязанности это позволяют. Предложение денежной компенсации работникам за первые три дня больничных тоже понятны.

Но нынешняя система компенсации по случаю болезни, когда государство возлагает большую часть денежной ответственности на работодателя, никак не способствует работе на дому. Оставшись на больничном, человек значительно теряет в доходах, в то же время не уменьшаются ни расходы на коммунальные услуги, ни на выплаты процентов займа и, напротив, могут вырасти расходы, например, на лекарства.

Ожидать, что в нынешней экономически неустойчивой ситуации работодатели готовы на дополнительные расходы, было бы беспочвенным оптимизмом. Спасательный департамент может, конечно, говорить, как они могут это делать, но разница в том, что это бюджетное, т.е. государственное учреждение, которое в случае нужды может попросить о дополнительных денежных средствах. Частный же предприниматель вынужден оперировать только теми деньгами, которые ему посчастливилось заработать, но вряд ли в нынешней ситуации есть основания считать, что доходы будут расти, если, конечно, ты не производишь защитные маски и средства.