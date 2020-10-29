Чт, 29.10.2020
Ключевое значение имеет осведомленность. Люди должны знать, что это за вирус, какая опасность им грозит и как защитить себя от нее. ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ
ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ

СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Нападение на женщину
26 октября 2020 г.

Полиция.

ФОТО: Marko Saarm

26 октября в полицию поступило сообщение о том, что у одного из частных домов в Нарве в результате нападения пострадала 38-летняя женщина. Точные обстоятельства случившегося выясняются. 

Экс-супруг напал в подъезде

26 октября в полицию поступило сообщение о том, что в подъезде дома по улице Раквере в Нарве 34-летний мужчина избил свою бывшую жену, в результате чего она получила телесные повреждения. 

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee. 

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