СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Нападение на женщину
26 октября в полицию поступило сообщение о том, что у одного из частных домов в Нарве в результате нападения пострадала 38-летняя женщина. Точные обстоятельства случившегося выясняются.
Экс-супруг напал в подъезде
26 октября в полицию поступило сообщение о том, что в подъезде дома по улице Раквере в Нарве 34-летний мужчина избил свою бывшую жену, в результате чего она получила телесные повреждения.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.