МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 29.10-05.11

Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 29 октября по 5 ноября.
КУЛЬТУРА
Четверг, 29 октября
* В Ийзакуской библиотеке в 17.00 - поэтическо-музыкальная программа "Время от времени".
Пятница, 30 октября
* В Сондаском народном доме в 19.00 - концерт "Валгре в 21-м веке". Песни Раймонда Валгре исполняет певец, музыкант и аранжировщик Фред Рыйгас. Вход свободный.
* В театральном центре "Vaba Lava" в Нарве в 19.00 в рамках мероприятий "Нарва - осенняя столица Эстонии" - цирковое представление "Don't leave me hanging!" / "Не оставляй меня висеть!". Билеты - 9,60-11,70 евро.
Суббота, 31 октября
* В Доме культуры "Ругодив" в Нарве в 12.00 в рамках мероприятий "Нарва - осенняя столица Эстонии" - фестиваль народной музыки "Играй, гармонь!". Билет - 3 евро.
* В клубе "Ахтме" в 16.00 - детская сказка "Тайна королевского зеркала". Билет - 5 евро. Количество мест ограничено. Информация по тел. 332 2008, 332 2061.
* В камерном зале Йыхвиского концертного дома в 19.00 - концерт "Трубадуры" из серии "Jazzical". На сцене музыканты из Франции Сильван Риффле (саксофоны, кларнеты, shruti-box), Вернери Похьола (труба; Финляндия), Сандрин Маркетти (фисгармония), Бенджамин Фламент (ударные). Билет - 13-17 евро.
* В театральном центре "Vaba Lava" в Нарве в 19.00 в рамках мероприятий "Нарва - осенняя столица Эстонии" - цирковое представление "Don't leave me hanging!" / "Не оставляй меня висеть!". Билеты - 9,60-11,70 евро.
Воскресенье, 1 ноября
* В иллукаской церкви в 13.00 - концерт, посвященный Дню всех усопших: Туули и Теэт Веллинг. В 12.00 - богослужение, в 13.00 - концерт. Билеты-пожертвования стоимостью 5 евро продаются на месте за час до концерта, выручка от продажи билетов пойдет на благоустройство иллукаской церкви. Дополнительная информация: huvikeskus@alutagusevald.ee или тел. 336 6963.
Понедельник, 2 ноября
* В комнате сказок Кийклаского народного дома в 19.00 в рамках "Года эстонского фольклора 2020" - истории и были при свечах с Рене Кундла: "Õudusmuinasjuttude eri".
Вторник, 3 ноября
* В Кохтла-Ярвеском читальном зале (ул. Тууслари, 19) в 16.00 - концерт-лекция "Людвиг ван Бетховен - 250". Выступают учащиеся и преподаватели Кохтла-Ярвеской школы искусств.
* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - цирковое представление "Don't leave me hanging!" / "Не оставляй меня висеть!". Билеты - 6,60-11,70 евро.
Среда, 4 ноября
* В Йыхвиском концертном доме в 13.00 - концерт, посвященный Дню пожилых. Выступает ансамбль "The Swingin' Sisters". Количество мест ограничено. Бесплатные билеты можно получить в социальной службе волостного управления, общественном доме, дневном центре пожилых и Таммикуской библиотеке. Дополнительная информация: Мооника Ряйтсак, тел. 336 3773, 5306 8566, или Галина Крейнцберг, тел. 336 3751, 5342 1332.
Четверг, 5 ноября
* В Йыхвиской городской галерее в 16.00 - открытие выставки Ахто Лаадога "Minu nägemused" (масло, пастель, акварель). Выставка открыта до 27 ноября.
СПОРТ
Пятница, 30 октября
* В Нарвском комплексе стрелкового спорта в 15.00 - открытый чемпионат Ида-Вирумаа по стрельбе; день 1-й.
* В Йыхвиском спортхолле в 20.00 - чемпионат Эстонии по баскетболу, вторая лига: БК "HITO"/БК "Karjamaa" - "Rapla korvpallikool".
Суббота, 31 октября
* В Нарвском комплексе стрелкового спорта в 11.00 - открытый чемпионат Ида-Вирумаа по стрельбе; день 2-й.
* В Ахтмеском спортхолле с 12.00 до 15.00 - ярмарка спортклубов.
* В Нарвском ледовом холле в 16.30 - чемпионат Эстонии по хоккею: "PSK" (Нарва) - ХК "Vipers" (Таллинн).
* В спорткомплексе "Калев" в Силламяэ в 17.30 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: "NPM Silmet" (Силламяэ) - "Maksimum Welco" (Тарту).
Воскресенье, 1 ноября
* На Ярвеской площадке с искусственным газоном в Кохтла-Ярве в 12.00 - чемпионат Эстонии по футболу, третья лига: "Järve III" (Кохтла-Ярве) - ФК "Loo".
* В Йыхвиском спортхолле в 13.00 - открытый чемпионат Ида-Вирумаа и Йыхви по спортивной аэробике.
* На стадионе "Калев" в Силламяэ в 13.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: "Kalev" (Силламяэ) - "Welco II" (Тарту).
* В спортзале СШ "Энергия" в Нарве в 14.00 - народная лига Эстонии по баскетболу: "Energia" (Нарва) - "Sillamäe gümnaasium".
Понедельник, 2 ноября
* На стадионе "Фама" в Нарве в 19.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: "Narva Trans U21" - "Helios" (Тарту).
Среда, 4 ноября
* На стадионе "Фама" в Нарве в 18.00 - Кубок Эстонии по футболу: "Narva Trans" - ФК "Järve" (Кохтла-Ярве).
РАЗНОЕ
Суббота, 31 октября
* В Ийзакуском народном доме в 15.00 - торжественный акт, посвященный 110-й годовщине народного дома, в 20.00 - праздник, танцы под музыку в исполнении ансамбля "Heldene Aeg". Бронирование столиков на праздничный вечер - тел. 5886 6418 или э-почта: merle.pikhoff@alutagusevald.ee.
* В Майдласком народном доме в 20.00 - праздник Мартов и Кадри с ансамблем "Retronid". Информация: kultuurikeskus@lyganuse.ee.
Среда, 4 ноября
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 16.00 - мастерская по пошиву сумочек для книг в лоскутной технике. Информация по тел. 337 0536, Герри Оргма.
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