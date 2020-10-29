МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 29.10-05.11

КУЛЬТУРА

Четверг, 29 октября

* В Ийзакуской библиотеке в 17.00 - поэтическо-музыкальная программа "Время от времени".

Пятница, 30 октября

* В Сондаском народном доме в 19.00 - концерт "Валгре в 21-м веке". Песни Раймонда Валгре исполняет певец, музыкант и аранжировщик Фред Рыйгас. Вход свободный.

* В театральном центре "Vaba Lava" в Нарве в 19.00 в рамках мероприятий "Нарва - осенняя столица Эстонии" - цирковое представление "Don't leave me hanging!" / "Не оставляй меня висеть!". Билеты - 9,60-11,70 евро.

Суббота, 31 октября

* В Доме культуры "Ругодив" в Нарве в 12.00 в рамках мероприятий "Нарва - осенняя столица Эстонии" - фестиваль народной музыки "Играй, гармонь!". Билет - 3 евро.

* В клубе "Ахтме" в 16.00 - детская сказка "Тайна королевского зеркала". Билет - 5 евро. Количество мест ограничено. Информация по тел. 332 2008, 332 2061.

* В камерном зале Йыхвиского концертного дома в 19.00 - концерт "Трубадуры" из серии "Jazzical". На сцене музыканты из Франции Сильван Риффле (саксофоны, кларнеты, shruti-box), Вернери Похьола (труба; Финляндия), Сандрин Маркетти (фисгармония), Бенджамин Фламент (ударные). Билет - 13-17 евро.

* В театральном центре "Vaba Lava" в Нарве в 19.00 в рамках мероприятий "Нарва - осенняя столица Эстонии" - цирковое представление "Don't leave me hanging!" / "Не оставляй меня висеть!". Билеты - 9,60-11,70 евро.

Воскресенье, 1 ноября

* В иллукаской церкви в 13.00 - концерт, посвященный Дню всех усопших: Туули и Теэт Веллинг. В 12.00 - богослужение, в 13.00 - концерт. Билеты-пожертвования стоимостью 5 евро продаются на месте за час до концерта, выручка от продажи билетов пойдет на благоустройство иллукаской церкви. Дополнительная информация: huvikeskus@alutagusevald.ee или тел. 336 6963.

Понедельник, 2 ноября

* В комнате сказок Кийклаского народного дома в 19.00 в рамках "Года эстонского фольклора 2020" - истории и были при свечах с Рене Кундла: "Õudusmuinasjuttude eri".

Вторник, 3 ноября

* В Кохтла-Ярвеском читальном зале (ул. Тууслари, 19) в 16.00 - концерт-лекция "Людвиг ван Бетховен - 250". Выступают учащиеся и преподаватели Кохтла-Ярвеской школы искусств.

* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - цирковое представление "Don't leave me hanging!" / "Не оставляй меня висеть!". Билеты - 6,60-11,70 евро.

Среда, 4 ноября

* В Йыхвиском концертном доме в 13.00 - концерт, посвященный Дню пожилых. Выступает ансамбль "The Swingin' Sisters". Количество мест ограничено. Бесплатные билеты можно получить в социальной службе волостного управления, общественном доме, дневном центре пожилых и Таммикуской библиотеке. Дополнительная информация: Мооника Ряйтсак, тел. 336 3773, 5306 8566, или Галина Крейнцберг, тел. 336 3751, 5342 1332.

Четверг, 5 ноября

* В Йыхвиской городской галерее в 16.00 - открытие выставки Ахто Лаадога "Minu nägemused" (масло, пастель, акварель). Выставка открыта до 27 ноября.

СПОРТ

Пятница, 30 октября

* В Нарвском комплексе стрелкового спорта в 15.00 - открытый чемпионат Ида-Вирумаа по стрельбе; день 1-й.

* В Йыхвиском спортхолле в 20.00 - чемпионат Эстонии по баскетболу, вторая лига: БК "HITO"/БК "Karjamaa" - "Rapla korvpallikool".

Суббота, 31 октября

* В Нарвском комплексе стрелкового спорта в 11.00 - открытый чемпионат Ида-Вирумаа по стрельбе; день 2-й.

* В Ахтмеском спортхолле с 12.00 до 15.00 - ярмарка спортклубов.