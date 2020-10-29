ОДИН ВОПРОС ⟩ Почему у государства уходит так много времени для строительства дорог и прочих инвестиций?

- В Эстонской Республике бюрократия такова, что прежде чем до чего-то дойдешь, необходимо пройти разнообразные согласования, так что дело покрывается плесенью. Мы вышли с громким "Ура!", вот-вот начнем шоссе строить. А тут выходит, что следует провести экологическую оценку, покупку земель, организовать проектирование... Сотни и сотни дел. Года через три, быть может, сможем запустить ковш в землю. Готовых проектов только два. От этих двух пойдем дальше.