ОДИН ВОПРОС ⟩ Почему у государства уходит так много времени для строительства дорог и прочих инвестиций?

Во вторник на проходившем в Йыхви мероприятии EKRE "Диалог с народом" среди прочего шел разговор о том, почему запланированное строительство четырехполосного шоссе в Ида-Вирумаа отодвинуто на далекое будущее.
Заместитель председателя EKRE и министр внутренних дел Март ХЕЛЬМЕ:
- В Эстонской Республике бюрократия такова, что прежде чем до чего-то дойдешь, необходимо пройти разнообразные согласования, так что дело покрывается плесенью. Мы вышли с громким "Ура!", вот-вот начнем шоссе строить. А тут выходит, что следует провести экологическую оценку, покупку земель, организовать проектирование... Сотни и сотни дел. Года через три, быть может, сможем запустить ковш в землю. Готовых проектов только два. От этих двух пойдем дальше.
Кажется, мол, что там - отодвинем дело. Это все евробюрократия, навязанная нам. Теперь вот снова заговорят, что Хельме хочет тоталитаризма, но демократия - это иногда изнуряющий стиль правления. Некоторые дела, руководствуясь здравым смыслом, можно было бы пустить в работу, но тогда это нарушение закона и дело оспаривается в суде.