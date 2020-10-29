ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Разумное распределение риска

Весной этого года предприятие сократило 58 работников, и фактически продолжение производства масел в Кивиыли оказалось под вопросом. В последнее время цены на масла чуть пошли вверх, но не добрались до того уровня, где коммерческие банки осмелились бы предоставлять займы для необходимого обновления, чтобы превратить производство и весь регион Кивиыли в экологически чистую территорию.

Здесь государственный заем уместен как с экологической точки зрения, социальной, так и экономической. Если производство масел продолжится, то каждый год в государственную казну будет поступать около 10 миллионов евро в виде налогов, плюс проценты от взятого займа. Если бы предприятие остановило свою деятельность, то это одним махом лишило бы рабочих мест 500 человек. Накопились бы социальные проблемы, для смягчения которых государству пришлось бы нести большие расходы. Поддержка в создании новых рабочих мест - дело затратное, и недавнее прошлое показывает, что результаты достигаются с большим трудом, желания исполняются заметно медленнее, да и в гораздо меньших размерах.