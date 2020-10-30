В Вируской тюрьме уже 55 инфицированных коронавирусом: каждый седьмой тест оказался положительным

В Вируской тюрьме почти 700 заключенных, подавляющее большинство из которых уже прошли тестирование. По состоянию на вечер четверга обнародовано 390 результатов анализов, из которых 55, или 14 процентов, положительные. Результаты остальных тестов должны быть доступны в течение сегодняшнего дня.

По словам пресс-представителя Вируской тюрьмы, в настоящее время в тюрьме не планируется принимать те же меры, что и во время весенней эпидемии. "В том числе и из-за того, что у наших чиновников нет многодневных смен. Если весной у ученых были только очень предварительные результаты исследований, основанные на данных, полученных из Китая, то теперь данных стало больше. Согласно последним данным, пациенты с ВИЧ-инфекцией и гепатитом С, которых много в тюрьмах, больше не считаются критической группой риска", - отметил он.