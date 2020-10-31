ОПРОС ⟩ Стоит ли вместо сланцевой электростанции в Ида-Вирумаа построить атомную?

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Ральф НУРК: - Обе технологии производства электроэнергии немножко опасные. Но может быть, когда страна найдет достаточно ресурсов, чтобы купить самую новую технологию, то атомная будет лучше. В любом случае нам важно иметь собственный источник энергии.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Инга ПАЛЬМ: - Нет, не нужно. Я против, потому что мы не забыли еще чернобыльскую трагедию - больше 30 лет прошло, но до сих пор отголоски той аварии ощущаются.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Наталья ГЕТМАН: - Не слышала ничего об этом, поэтому затрудняюсь ответить конкретно, но, скорее всего, проголосовала бы против такого проекта. Страшно, вдруг взорвется, как в Чернобыле?

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Майе МЕТСАЛУ: - Очень неожиданно вышла информация о том, что в перспективе у нас может появиться атомная станция. Первая мысль - просто сказать "нет". Но если рассуждать в широком смысле - когда нам объяснят подробно и доступно все плюсы и минусы, я подумаю и выскажу свое мнение. Не исключаю, что, возможно, соглашусь с тем, что это необходимо.