ОПРОС ⟩ Стоит ли вместо сланцевой электростанции в Ида-Вирумаа построить атомную?

ТОО "Fermi Energia" предлагает Люганузеской волости сотрудничество в поиске места для будущей атомной энергостанции с малым модульным реактором - выбор делают между деревнями Молдова и Аа, а также разрезом "Aidu".
Ральф НУРК:
- Обе технологии производства электроэнергии немножко опасные. Но может быть, когда страна найдет достаточно ресурсов, чтобы купить самую новую технологию, то атомная будет лучше. В любом случае нам важно иметь собственный источник энергии.
Инга ПАЛЬМ:
- Нет, не нужно. Я против, потому что мы не забыли еще чернобыльскую трагедию - больше 30 лет прошло, но до сих пор отголоски той аварии ощущаются.
Наталья ГЕТМАН:
- Не слышала ничего об этом, поэтому затрудняюсь ответить конкретно, но, скорее всего, проголосовала бы против такого проекта. Страшно, вдруг взорвется, как в Чернобыле?
Майе МЕТСАЛУ:
- Очень неожиданно вышла информация о том, что в перспективе у нас может появиться атомная станция. Первая мысль - просто сказать "нет". Но если рассуждать в широком смысле - когда нам объяснят подробно и доступно все плюсы и минусы, я подумаю и выскажу свое мнение. Не исключаю, что, возможно, соглашусь с тем, что это необходимо.
Юрий СОЛОВЬЕВ:
- Категорически против, потому что я тот самый человек, который работает на сланцевой электростанции. Можно сказать, уже остался без работы. Есть ли смысл менять одно вредное производство на другое? Лично у меня к производству атомной энергии недоверие - пугает уже одно название.