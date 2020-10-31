Сб, 31.10.2020
Ключевое значение имеет осведомленность. Люди должны знать, что это за вирус, какая опасность им грозит и как защитить себя от нее. ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ
ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ

ОПРОС ⟩ Стоит ли вместо сланцевой электростанции в Ида-Вирумаа построить атомную?

Маленьких реакторов такого типа в Финляндии два, а в Швеции пять, но существуют также реакторы в несколько раз больше и мощнее, работающие уже около 40 лет.

ФОТО: Fermi Energia

ТОО "Fermi Energia" предлагает Люганузеской волости сотрудничество в поиске места для будущей атомной энергостанции с малым модульным реактором - выбор делают между деревнями Молдова и Аа, а также разрезом "Aidu".

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Ральф НУРК:

- Обе технологии производства электроэнергии немножко опасные. Но может быть, когда страна найдет достаточно ресурсов, чтобы купить самую новую технологию, то атомная будет лучше. В любом случае нам важно иметь собственный источник энергии. 

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Инга ПАЛЬМ: 

- Нет, не нужно. Я против, потому что мы не забыли еще чернобыльскую трагедию - больше 30 лет прошло, но до сих пор отголоски той аварии ощущаются.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Наталья ГЕТМАН: 

- Не слышала ничего об этом, поэтому затрудняюсь ответить конкретно, но, скорее всего, проголосовала бы против такого проекта. Страшно, вдруг взорвется, как в Чернобыле?

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Майе МЕТСАЛУ:

- Очень неожиданно вышла информация о том, что в перспективе у нас может появиться атомная станция. Первая мысль - просто сказать "нет". Но если рассуждать в широком смысле - когда нам объяснят подробно и доступно все плюсы и минусы, я подумаю и выскажу свое мнение. Не исключаю, что, возможно, соглашусь с тем, что это необходимо. 

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Юрий СОЛОВЬЕВ:

- Категорически против, потому что я тот самый человек, который работает на сланцевой электростанции. Можно сказать, уже остался без работы. Есть ли смысл менять одно вредное производство на другое? Лично у меня к производству атомной энергии недоверие - пугает уже одно название.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back