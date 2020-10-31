СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ На пешеходном переходе попала под автомобиль
29 октября в 16.23 автомобиль "Mazda MPV", которым управлял 68-летний мужчина, совершая поворот на улице Сомпа в Йыхви, наехал на переходившую дорогу по пешеходному переходу 17-летнюю девушку. Пострадавшая доставлена в клинику Тартуского университета.
Ударила сожителя
28 октября в полицию поступило сообщение о том, что в квартире по улице Вахтра в Кохтла-Ярве 37-летняя женщина ударила сожителя, причинив ему физическую боль.
В развлекательном заведении пострадала женщина
28 октября в полицию поступило сообщение о том, что в развлекательном центре на улице Лаврецова в Нарве 36-летний мужчина ударил женщину, причинив ей телесные повреждения. Полиция задержала мужчину как подозреваемого.
Алковор пойман в магазине
28 октября полиция возбудила уголовное дело по факту того, что в магазине на Таллиннском шоссе в Нарве 59-летний мужчина пытался пронести мимо кассы без оплаты спиртные напитки. Охранник магазина задержал мужчину и передал его полиции.
В школе похищены динамики
29 октября в полицию сообщили, что из учебного заведения на улице Оутокумпу в Кохтла-Ярве похищен комплект динамиков. Сумма ущерба - 1930 евро.
Похищены туи
29 октября полиция завела уголовное дело относительно того, что в поселке Таммику Йыхвиской волости были похищены росшие у дома туи. Ущерб - около 440 евро.
Посторонний снял деньги
29 октября в Нарвском отделении полиции было заведено дело по факту того, что с банковского счета 46-летней женщины неизвестным лицом было сделано перечисление на другой счет. Сумма ущерба - около 205 евро.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.