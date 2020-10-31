СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ На пешеходном переходе попала под автомобиль

Ударила сожителя

28 октября в полицию поступило сообщение о том, что в квартире по улице Вахтра в Кохтла-Ярве 37-летняя женщина ударила сожителя, причинив ему физическую боль.

В развлекательном заведении пострадала женщина

28 октября в полицию поступило сообщение о том, что в развлекательном центре на улице Лаврецова в Нарве 36-летний мужчина ударил женщину, причинив ей телесные повреждения. Полиция задержала мужчину как подозреваемого.

Алковор пойман в магазине

28 октября полиция возбудила уголовное дело по факту того, что в магазине на Таллиннском шоссе в Нарве 59-летний мужчина пытался пронести мимо кассы без оплаты спиртные напитки. Охранник магазина задержал мужчину и передал его полиции.

В школе похищены динамики

29 октября в полицию сообщили, что из учебного заведения на улице Оутокумпу в Кохтла-Ярве похищен комплект динамиков. Сумма ущерба - 1930 евро.

Похищены туи

29 октября полиция завела уголовное дело относительно того, что в поселке Таммику Йыхвиской волости были похищены росшие у дома туи. Ущерб - около 440 евро.

Посторонний снял деньги

29 октября в Нарвском отделении полиции было заведено дело по факту того, что с банковского счета 46-летней женщины неизвестным лицом было сделано перечисление на другой счет. Сумма ущерба - около 205 евро.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ