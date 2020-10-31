ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Здание йыхвиской школы

В этом старом школьном здании, построенном более полувека назад, учились десятки тысяч местных людей и трудились несколько тысяч учителей. Со школьными годами и юностью связаны обычно теплые воспоминания, и поэтому у многих людей работы по сносу вызывают волнение и прочие эмоции. Есть даже такие выпускники, которые приехали издалека на "проводы" своей школы.

Важно, чтобы остающаяся после старого школьного здания площадка не пустовала слишком долго. К сожалению, строительство нового здания Йыхвиской основной школы затянулось на нескольких этапах. Больше времени, чем планировалось, потребовалось на проведение архитектурного конкурса. Сдвинулись также получение проекта и объявление строительного тендера.