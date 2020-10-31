ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Здание йыхвиской школы

Больше недели йыхвисцы могли наблюдать за тем, как челюсти напоминающего динозавра гигантского экскаватора откусывают куски от расположенного посреди микрорайона школьного здания.
В этом старом школьном здании, построенном более полувека назад, учились десятки тысяч местных людей и трудились несколько тысяч учителей. Со школьными годами и юностью связаны обычно теплые воспоминания, и поэтому у многих людей работы по сносу вызывают волнение и прочие эмоции. Есть даже такие выпускники, которые приехали издалека на "проводы" своей школы.
Важно, чтобы остающаяся после старого школьного здания площадка не пустовала слишком долго. К сожалению, строительство нового здания Йыхвиской основной школы затянулось на нескольких этапах. Больше времени, чем планировалось, потребовалось на проведение архитектурного конкурса. Сдвинулись также получение проекта и объявление строительного тендера.
В конечном итоге это может означать, что переехавшая после трудных и напряженных поисков временно на улицу Яама Йыхвиская основная школа может задержаться тут дольше, чем на два учебных года. От способности волостных властей вести делопроизводство зависит, будет или нет новое школьное здание готово к лету 2022 года.