ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Утопический план становится реальностью

Когда год назад "Северное побережье" написало, что в бывшем здании телефонной станции в Йыхви откроется международная технологическая школа при условии, что удастся собрать 2,5 миллиона евро, многие посчитали это утопией.
В конце этой недели НКО "Tuleviku Tehnoloogiaharidus" официально заявило, что деньги собраны и школа будет. За школой нового типа стоят такие крупные деятели в области инфотехнологии, как основатель "TransferWise" Таавет Хинрикус, совладелец "Bolt" Мартин Виллиг и Райнер Стернфельд, который среди прочего запустил в Эстонии первую в мире общегосударственную сеть быстрой заправки электромобилей.
Предприниматели не только на словах поддерживают технологическое образование, но и вкладывают в проект свои деньги. Наверняка громкие имена основателей стали одной из причин, по которой и государство поверило в это предприятие. Эта вера оформилась в виде пособия на сумму 1,6 миллиона евро, и создание школы заметно поможет добавить известности Йыхвиской волости.
По словам инициаторов создания школы, Йыхвиская технологическая школа - это прекрасный пример сотрудничества государства и частного сектора в решении важных проблем. В Эстонии сейчас не хватает тысяч специалистов ИТ-сферы, и эта "пустота" растет с каждым годом. Решение создать школу именно в Йыхви, а не в Таллинне или Пярну, подталкивает развитие Ида-Вирумаа и делает привлекательной здешнюю картину в области образования.
Технологическое образование мирового уровня, за которое даже не берут плату, должно стать серьезным притяжением для амбициозных людей Ида-Вирумаа. И в то же время им нужно быть готовыми к напряженной работе: обучение на английском языке напоминает в каком-то смысле компьютерную игру, где постоянно нужно стремиться на более высокий уровень. Тому же, кто выдержит это напряжение, с большой вероятностью гарантировано высокооплачиваемое рабочее место.