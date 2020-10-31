ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Утопический план становится реальностью

В конце этой недели НКО "Tuleviku Tehnoloogiaharidus" официально заявило, что деньги собраны и школа будет. За школой нового типа стоят такие крупные деятели в области инфотехнологии, как основатель "TransferWise" Таавет Хинрикус, совладелец "Bolt" Мартин Виллиг и Райнер Стернфельд, который среди прочего запустил в Эстонии первую в мире общегосударственную сеть быстрой заправки электромобилей.

Предприниматели не только на словах поддерживают технологическое образование, но и вкладывают в проект свои деньги. Наверняка громкие имена основателей стали одной из причин, по которой и государство поверило в это предприятие. Эта вера оформилась в виде пособия на сумму 1,6 миллиона евро, и создание школы заметно поможет добавить известности Йыхвиской волости.

По словам инициаторов создания школы, Йыхвиская технологическая школа - это прекрасный пример сотрудничества государства и частного сектора в решении важных проблем. В Эстонии сейчас не хватает тысяч специалистов ИТ-сферы, и эта "пустота" растет с каждым годом. Решение создать школу именно в Йыхви, а не в Таллинне или Пярну, подталкивает развитие Ида-Вирумаа и делает привлекательной здешнюю картину в области образования.