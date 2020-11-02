Число инфицированных в Вируской тюрьме приближается к сотне

В воскресенье коронавирус был диагностирован у пятерых заключенных, чей первый тест дал отрицательный результат. По словам пресс-представителя тюрьмы, когда у этих пятерых появились симптомы коронавируса, они прошли повторный тест, который оказался положительным. По его словам, на этой неделе планируется провести тестирование заключенных, у которых первый тест был отрицательным.

Помимо 91 заключенного и двух тюремных чиновников, тесты двоих учителей, обучавших заключенных, также дали положительный результат. По данным Министерства юстиции и Департамента здоровья, вирус проник в тюрьму во время урока в прошлый четверг через заболевшего учителя.

Всего в Вируской тюрьме содержится около 700 заключенных, доля инфицированных коронавирусом превышает 13 процентов.

За исключением пяти новых случаев заражения, выявленных в воскресенье вечером, данные о которых поступили в систему Департамента здоровья в понедельник, за истекшие сутки в Ида-Вирумаа добавилось шесть новых случаев. Три из них связаны с заражением на рабочем месте, в одном случае вирус принесен из школы, в одном - от знакомого. В одном случае вирус завезен из Англии.

В Ида-Вирумаа семь действующих очагов коронавируса. Самый большой связан с Вируской тюрьмой, к которому относятся 93 человека. В связи с этой крупной вспышкой число заболевших в Ида-Вирумаа вновь выросло до более чем двухсот - 221. Как и несколько недель назад, более тысячи человек в уезде находятся под наблюдением Департамента здоровья.

За последние 14 дней заболеваемость на 100000 жителей Ида-Вирумаа выросла до 122,9. Средний показатель по Эстонии - 72,31.