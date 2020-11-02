Пойманный нетрезвым и без прав 19-летний водитель наказан арестом

24 октября около 18.30 в окрестностях большого торгового центра на Таллиннском шоссе в Нарве внимание полицейского патруля привлекла подозрительная манера езды водителя легкового автомобиля "Renault".

Полицейские решили проверить водителя и дали ему знак остановиться. Находившийся за рулем молодой человек остановился на улице Харидузе, но решил сбежать, однако его сразу поймали и доставили в отделение. Было установлено, что уже знакомый полиции и не имеющий водительских прав юноша употребил алкоголь, и в его отношении возбудили производство о проступке.

На судебном заседании 26 октября юноша в свое оправдание сказал, что его попросил сесть за руль человек, который тоже был нетрезв и не хотел совершать правонарушение, управляя автомобилем в таком состоянии.

- Нарва - третий по величине город Эстонии, и в это время суток движение в городе активное, поэтому опасность как для самого водителя и его пассажира, так и для других участников движения была очень велика, - сказал ведущий следователь Нарвского отделения полиции Дмитрий Наролин.

Наролин подчеркнул, что юноша ранее уже наказывался за аналогичное деяние, то есть вождение в нетрезвом виде без прав. "В тот раз он получил в наказание штраф, который до сих пор не оплачен, и мы видим, что это наказание не произвело желаемого эффекта, - сказал полицейский. - Поэтому я ходатайствовал в суде об аресте".

Наролин добавил, что в данном случае должен понести ответственность и владелец автомобиля, который передал его человеку, который не имел никакого права находиться за рулем, и взвешивается возможность возбудить производство в отношении владельца.

- Такие увеселительные поездки могут закончиться очень трагично. Полицейские каждый день работают над тем, чтобы отстранить от вождения опасных водителей, и мы благодарим всех, кто сообщает полиции об опасных водителях, - добавил Наролин.